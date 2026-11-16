Трима души получиха нов орган след донорска ситуация в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" с координатор д-р Мина Вапирева. Донорът е 45-годишна жена.

Специалисти от Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на Военномедицинска академия (ВМА) извършиха поредна чернодробна трансплантация на 44-годишна жена с напреднала чернодробна цироза вследствие на инфекция с вируса на хепатит Б.

Операцията е проведена в късните часове на 15 ноември, премина успешно, с минимална кръвозагуба и обичайна продължителност. „В момента пациентката е в стабилно състояние – екстубирана, контактна и адекватна“, коментира професор д-р Васил Михайлов, ръководител на трансплантационния екип.

Органната експлантация бе извършена от екип в състав д-р Цветан Тричков и д-р Иван Иванов.

В УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД екип с ръководител доц. Борил Петров осъществи две бъбречни трансплантации на мъже на 34 и на 58 години, които получиха своя втори шанс за живот.

Признателност и поклон пред близките на починалата жена. В момент на най-тежка лична загуба, те намериха сили да изберат живота и да превърнат скръбта си в спасение за непознати хора.

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