Стотици души се включиха в семейния ден, организиран от Фондация „Нашите недоносени деца“ на 15 ноември, по повод Световния ден на недоносените деца, в Сердика Център, София.

Събитието срещна родители, деца, специалисти и доброволци и постави във фокуса предизвикателствата пред семействата след преждевременно раждане. В същия ден над 20 общини в страната се присъединиха към националната инициатива за осветяване на сгради в лилаво в знак на съпричастност. Двете инициативи са част от есенната кампания „Заедно за недоносените деца“.

„За много семейства преждевременното раждане е началото на дълъг път, който продължава и след изписването от болницата. Родителите имат нужда от информация, специалисти и хора, към които да се обърнат. Затова за нас е толкова важно, че тази година подкрепата излезе извън рамките на едно събитие и достигна до общности в цялата страна“, коментира Моника Златанова, член на Управителния съвет и ръководител на Фондация „Нашите недоносени деца“.

По данни на Световната здравна организация едно от всеки десет бебета по света се ражда преждевременно. За родителите това може да означава продължителен престой в неонатологично отделение, несигурност за здравето на детето и необходимост от специализирани грижи през следващите месеци и години. Именно проследяването и грижите след изписването са във фокуса на Световния ден на недоносените деца през 2026 г., когато той за първи път се отбелязва на новата международна дата 15 ноември.

Семейният ден даде възможност тези въпроси да бъдат обсъдени и извън болничната среда. Докато децата участваха в игри и творчески занимания, родителите можеха да разговарят със специалисти по теми, свързани с детското развитие и емоционалните трудности пред семейството. Срещите показаха колко ценни са достъпната професионална информация и възможността родителите да споделят притесненията си.

Осигуряването на подобна помощ е част от ежедневната работа на Фондацията. Чрез центровете “Малки чудеса” в София и Сливен тя предлага консултации и терапевтична подкрепа за деца и родители. Фондацията развива безплатна програма за психологическа подкрепа за родителите на недоносени деца и родители, преживели загуба, с програми директно в неонатологичното отделение и с групи извън болницата.

Важна част от дългосрочната работа на Фондация „Нашите недоносени деца” е свързана и с подобряването на неонатологичната грижа в България в партньорство с лекарите и здравните специалисти. През последните години организацията развива и финансира различни обучения и професионални формати, насочени към знанията, практическите умения и подкрепата на екипите, които работят с новородени и техните семейства.

Към програмата се добавиха и благотворителни активности. Десетки посетители закупиха „Паспорт на подкрепата“, а децата изработиха над 120 картички с лични послания към родители на недоносени бебета. Картичките ще бъдат изпратени до неонатологични отделения в страната.

Събитието се реализира с подкрепата на Сердика Център, Киези България, издателство „Клет България“, балетна школа „Па де Катр“, Wonder Party, Viber и Mapping BG. Към инициативата се присъедини и Ladyzone като медиен партньор.

Световният ден на недоносените деца получи подкрепа и от местните власти в цялата страна. Над 20 български общини се присъединиха към инициативата за осветяване на знакови сгради и обществени пространства в лилаво – международния символ на съпричастност към преждевременно родените деца. Сред обявените за осветяване обекти бяха крепостта „Царевец“ във Велико Търново, Домът на културата „Борис Христов“ в Пловдив, Мемориалният комплекс „Създатели на българската държава“ в Шумен, дворецът на кралица Мария в Балчик и сградата на Столичната община. Инициативата се реализира съвместно с Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО), като участието на общините помогна темата да получи по-широка обществена видимост.

Подкрепата за недоносените деца и техните семейства не приключва на 15 ноември. Всеки, който желае да помогне на Фондация „Нашите недоносени деца“, може да направи Blink превод на мобилен номер +359 887 545 446, след като го запази в контактите си, с дарение на сайта или с покупка от онлайн магазина на Фондацията. Към каузата може да се присъедини и чрез инициативата „Движи се с мисия“, която се провежда на 10-о число от всеки месец и дава възможност на хората да съчетаят движението с добрата кауза.

За Фондация „Нашите недоносени деца“

Фондация „Нашите недоносени деца“ е създадена през 2012 г. от родители за родители, от майки, преминали през преждевременно раждане. Повече от десетилетие организацията работи с мисията всяко недоносено бебе в България да получи най-добрата и съвременна грижа, а неговото семейство да има навременна, професионална и човешка подкрепа. Фондацията работи рамо до рамо с лекари и специалисти от неонатологичните отделения в цялата страна. В сътрудничество с международни организации и експерти в областта на ранното детско развитие тя развива програми и инициативи за устойчиво подобряване на грижата за преждевременно родените деца и техните семейства.

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