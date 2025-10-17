Алкохолът е водеща причина за рак в Европа, показва доклад

Алкохолът е водеща причина за рак в цяла Европа. Според експерти по-строги държавни политики за ограничаване на употребата му биха могли да предотвратят хиляди случаи на рак и смъртни случаи всяка година, съобщи „Евронюз“.

Само в ЕС — региона с най-висока консумация на алкохол в света — алкохолът е причинил повече от 111 000 нови случая на рак през 2020 г., сочи нов научен преглед на Международната агенция за изследване на рака (IARC) към Световната здравна организация (СЗО).

В световен мащаб броят на случаите е достигнал приблизително 741 000, като мъжете представляват почти 70% от новодиагностицираните.

Освен тежките последици за здравето, икономическите загуби също са значителни — според данни на СЗО преждевременните смъртни случаи от рак, свързан с алкохола, са стрували 4,58 милиарда евро през 2018 г., пише БГНЕС.

Европейският регион на СЗО, и особено страните от ЕС, плащат твърде висока цена за алкохола — с предотвратими случаи на рак, разбити семейства и милиарди загуби за данъкоплатците. Някои наричат алкохола „културно наследство“, но болестта, смъртта и инвалидността не трябва да бъдат нормализирани като част от европейската култура, заяви д-р Гундо Вайлер, ръководител на отдел „Превенция и промоция на здравето“ в европейския офис на СЗО.

Как алкохолът причинява рак

IARC класифицира алкохола като канцерогенен още през 1988 г. Според агенцията алкохолът увеличава риска от поне седем вида рак — на устната кухина, гърлото, ларинкса, хранопровода, черния дроб, дебелото черво и гърдата при жените.

Изследователите смятат, че алкохолът причинява рак чрез няколко механизма, включително промени в хормоналните нива, нарушения в чревната микрофлора, както и увреждане на ДНК от оксидативен стрес и ацеталдехид — токсичен метаболит на етанола.

Намаляването или пълното отказване от алкохол снижава риска от развитие на тези видове рак. Повечето случаи на рак, свързани с алкохола, се дължат на рискова употреба (между 2 и 6 напитки дневно) и злоупотреба (повече от 6 напитки дневно).

Въпреки това, дори „умерената“ консумация (по-малко от две напитки дневно) е отговорна за над 100 000 нови случая на рак по света през 2020 г., се казва в доклада.

Стратегии за намаляване на риска

Новият анализ е първото изследване, в което IARC оценява потенциалните ползи от предотвратяването на рак, свързан с алкохола.

„Без съмнение, обществените политики за ограничаване на алкохола намаляват неговата консумация, а по-ниската консумация — риска от рак“, каза директорът на IARC, д-р Елизабете Вайдерпас.

Агенцията препоръчва редица мерки: повишаване на акцизите и минимални цени; увеличаване на законовата възраст за консумация; ограничаване на броя на търговските обекти и работното им време; забрана на рекламата на алкохол; както и държавен контрол върху продажбата му.

Според IARC всички тези политики водят до по-ниска консумация и по-малък риск от рак.

Например, изследване от 2021 г. установи, че удвояването на акцизите върху алкохола би могло да предотврати 6% от новите случаи и смъртни случаи от рак, свързан с алкохола, в европейския регион на СЗО.

„Повишаването на информираността за това, че няма безопасно ниво на пиене, е от решаващо значение“, заяви д-р Беатрис Лоби-Секретан, заместник-ръководител на отдела за синтез и класификация на доказателства в IARC.

„Всеки има роля в промяната на настоящите норми и нагласи към употребата на алкохол“, добави тя.