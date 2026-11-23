Нов етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“, който се изпълнява в участъка от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“, започва утре.

Продължават строително-монтажните работи по реконструкцията на релсовия път, предвижда се и рехабилитация на пътните платна от Централна жп гара до ул. „Козлодуй“, съобщи заместник-кметът по обществено строителство инж. Емилиян Георгиев.

За строителните работи се въвежда нова временна организация на движение, която засяга автомобилния и градския транспорт.

От 24 ноември до 23 март догодина се забранява влизането на пътни превозни средства по южното и западното централно платно на бул. „Княгиня Мария Луиза“ между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Козлодуй“.

Променят се маршрутите на 4 трамвайни и 8 автобусни линии.

Движението на превозните средства се осъществява:

Между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Струга“ движението ще бъде двупосочно по северното и източното централно платно, а в участъка между ул. „Струга“ и ул. „Козлодуй“ движението ще бъде еднопосочно по източното централно платно към бул. „Сливница“ и по източното локално платно към бул. „Христо Ботев“.

Действащата временна организация на движение пред Централната жп гара остава в сила.

Реконструкция на трамвайния път от бул. „Княгиня Мария Луиза“ се изпълнява в участъка от 1.2 км от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“. Дейностите започнаха на 10 юни 2026 г. и включват цялостна подмяна на релсовия път, който не е бил ремонтиран повече от 50-т години. Обновяват се контактно-кабелната мрежа, уличното осветление, трамвайните перони. Ще се ремонтират се пътните настилки от Централна гара до ул.“Козлодуй“, ще се извършва саниране на покривните плочи на прилежащите подземни съоръжения. Трасето на трамвайната линия се запазва. Новият релсов път ще осигури по-плавно и по-комфортно движение на трамваите, ще намали вибрациите и шума и ще подобри трасето.

Първият етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария-Луиза“ приключи с обновяването на трасето между ул. „Опълченска“ и бул. „Христо Ботев“. След 72-часови проби по обновеното трасе на 14 септември бе частично възстановено движението на трамваите в района на Пета градска болница и 7. ДКЦ. Извършена е цялостна реконструкция на релсовия път, автоматизация на трамвайните стрелки, изградена е нова контактно-кабелна мрежа и улично осветление. Обновена е и средата около спирките на градския транспорт с цел осигуряване на по-добра достъпност за хората със затруднено придвижване.

Столичната община призовава водачите и пътниците в градския транспорт да планират пътуванията си предварително, а водачите да използват възможните обходни маршрути и да спазват временната организация на движение и пътната сигнализация.

Столичната община се извинява за причиненото неудобство и благодари на гражданите за разбирането и търпението по време на строителните дейности.

Промени в трамвайните маршрути

Трамваите по линии № 3, 4, 12 и 27 ще се движат двупосочно по временни маршрути, съответно:

Линия № 3 към надлез „Надежда“. От гара „Захарна фабрика“ трамваите ще се движат по действащия маршрут до кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Христо Ботев“ (пл. „Възраждане“), след което ще завиват наляво по бул. „Христо Ботев“, ще преминават през Централна гара и ще продължават наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“ до надлез „Надежда“;

Линия № 4 към гара „София-север“. От бул. „Никола Петков“ трамваите ще се движат по действащия маршрут до кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“ (Централна гара), след което ще завиват наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ще продължават през транспортния подлез „Надежда“ и по бул. „Рожен“ до гара София север;

Линия № 12 към кв. „Илиянци“. От пл. „Журналист“ трамваите ще се движат по действащия маршрут до кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Витоша“, след което ще продължават направо по ул. „Алабин“ и надясно по бул. „Христо Ботев“ до кръстовището с бул. „Княгиня Мария Луиза“ (Централна гара). Оттам ще завиват наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ще продължават по маршрута си до кв. „Илиянци“;

Линия № 27 към кв. „Орландовци“. От кв. „Манастирски ливади-запад“ трамваите ще се движат по действащия маршрут до кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Козлодуй“, след което ще завиват надясно и ще продължават по маршрута на трамвайни линии № 3 и 18 до кв. „Орландовци“.

Промени в автобусните маршрути

Линии № 78, 213, 305 и 404 в посока Централна гара

От крайните станции автобусите ще се движат по действащите си маршрути до кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“. Оттам ще продължават направо по бул. „Сливница“, надясно по ул. „Опълченска“, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“, надясно по бул. „Христо Ботев“ и наляво по бул. „Сливница“, след което ще се връщат по маршрутите си.

След левия завой от бул. „Христо Ботев“ по бул. „Сливница“ автобусите ще спират, както следва:

Линия № 78 на спирка с код 0385 „Бул. Христо Ботев“ и на маршрутната си спирка с код 1998 „Ул. Княз Борис I“;

Линии № 213, 305 и 404 на спирка с код 0385 „Бул. Христо Ботев“ и на маршрутната си спирка с код 1278 „Площад Лъвов мост“.

Линии № 85 и 285 в посока ж.к. „Връбница 2“

От крайната станция автобусите ще се движат по действащите си маршрути до кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“. Оттам ще продължават направо по бул. „Сливница“, надясно по бул. „Христо Ботев“, през Централна гара и наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“ по маршрутите си до ж.к. „Връбница 2“. В обратна посока маршрутите се запазват.

Линии № 21 и 22

В посока Централна гара автобусите ще се движат от крайната станция по действащите си маршрути до кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“, след което ще продължават направо по бул. „Сливница“, надясно по ул. „Опълченска“ и надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“ до временната крайна спирка с код 6841 „Бул. Княгиня Мария Луиза“. Тя се намира на булеварда, на 20 м от спирка с код 2830 „Бул. Княгиня Мария Луиза“ за автобусна линия № 74;

В посока селата Войнеговци и Подгумер автобусите ще се движат от временната спирка с код 6841 „Бул. Княгиня Мария Луиза“ по бул. „Княгиня Мария Луиза“, с два последователни десни завоя по бул. „Христо Ботев“ до началната спирка с код 1328 „Централна гара“. Оттам ще продължават по бул. „Христо Ботев“ и наляво по бул. „Сливница“, а от пл. „Лъвов мост“ ще се движат по маршрутите си.

След левия завой от бул. „Христо Ботев“ по бул. „Сливница“ автобусите по линии № 21 и 22 ще спират на спирка с код 0385 „Бул. Христо Ботев“ и на маршрутната си спирка с код 1278 „Площад Лъвов мост“.

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