Полицията разследва вероятен случай на умишлен палеж, след като пациент в берлинска болница е запалил леглото си. Петнайсет души са ранени, предаде ДПА.

Според разследващите пациентът е запалил леглото си в стая на първия етаж на здравното заведение, намиращо се в източния район "Лихтенберг", заяви говорител на органите на реда.

Пристигналият екип от огнеборци е потушил пламъците, но другите крила на сградата са пострадали от задимяване, което е наложило болницата да бъде частично евакуирана.

Тринайсет души са с леки наранявания. Медицинска сестра и вероятният подпалвач са пострадали от вдишване на дим и им е оказана лекарска помощ в болницата. Сестрата е изписана, след като е получила амбулаторно лечение, а пациентът остава в здравното заведение.

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