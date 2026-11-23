Полицията разследва вероятен случай на умишлен палеж, след като пациент в берлинска болница е запалил леглото си. Петнайсет души са ранени, предаде ДПА.
Според разследващите пациентът е запалил леглото си в стая на първия етаж на здравното заведение, намиращо се в източния район "Лихтенберг", заяви говорител на органите на реда.
Пристигналият екип от огнеборци е потушил пламъците, но другите крила на сградата са пострадали от задимяване, което е наложило болницата да бъде частично евакуирана.
Тринайсет души са с леки наранявания. Медицинска сестра и вероятният подпалвач са пострадали от вдишване на дим и им е оказана лекарска помощ в болницата. Сестрата е изписана, след като е получила амбулаторно лечение, а пациентът остава в здравното заведение.Следете новините ни в :
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