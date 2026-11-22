Най-малко петима души са загинали при руски атаки с дронове срещу украинската Киевска област в неделя, съобщиха украинските власти, цитирани от Ройтерс.

Телата на трима души са открити, а около 10 души може все още да са затрупани под отломките на жилищна сграда, ударена от руски дрон в неделя сутринта в малкия град Димер близо до Киев, предаде британската агенция.

"От сутринта продължава издирвателно-спасителната операция в Димер, Киевска област. В пететажен жилищен блок частично е разрушен един вход вследствие на руска атака с дрон", написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи.

По-късно в неделя един човек загина, а седем души бяха ранени, след като руски дрон порази хранителен магазин във Вишневе, югозападно от Киев по данни на управителя на Киевска област Тимур Ткаченко. В Белоцерковски район е убит още един човек.

В 15:35 ч. местно време спасителите се наложи да преустановят издирването на оцелели заради нова въздушна заплаха.

23 ноември е обявен за Ден на траур в Киевска област в памет на загиналите вследствие на руската атака срещу областта.

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