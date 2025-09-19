Русия обяви Z-блогър за чуждестранен агент

Руското правосъдно министерство включи в регистъра на „чуждестранните агенти“ Роман Алехин – бивш съветник на губернатора на Курска област и популярен провоенен блогър, който според медиите е заподозрян в измама при оказване на помощ на руските военни.

Заедно с Алехин в черния списък са включени и историкът Сергей Ерлих, журналистката Елена Риковцева, активистът Иван Востриков и правозащитният медиен проект „Avtozak-LIVE“.

Алехин е попаднал в регистъра с формулировката: „участвал в разпространението на съобщения и материали на чуждестранни агенти за неограничен кръг от лица“, както и „разпространявал недостоверна информация за решенията, взети от органите на публичната власт на Руската федерация, и за провежданата от тях политика, както и недостоверни сведения, насочени към формиране на негативен образ на военнослужещите на Руската федерация“ .

Освен бивш съветник на губернатора на Курска област, Алехин е военен блогър с над 170 000 абонати в приложението Телеграм. В края на февруари той заяви, че е подписал договор с Министерството на отбраната на Русия, но само месец по-късно съобщи за неговото прекратяване, обяснявайки, че „всеки трябва да се занимава със своята работа“.

„Аз съм граждански управленец, социален технолог, в известен смисъл блогър. В гражданския сектор съм по-полезен“, обяви той.

Миналата седмица телеграм канал 112, свързан със силовите структури, публикува видео, в което Алехин обяснява схемата за отчисления при закупуването на лекарства за фронта, при която той би могъл да получи 50 милиона рубли.

Алехин потвърди, че на видеото наистина е той, но заяви, че е заснето по измамен начин и „монтирано така, сякаш е шпионска сага“. Той отхвърли предположенията, че е присвоил част от парите от даренията и събраните средства за нуждите на военните.

На следващия ден ТАСС, позовавайки се на източник в правоохранителните органи, съобщи, че Алехин се разследва за измама и в резултат на проверката може да бъде образувано наказателно дело.

В Министерството на правосъдието се появи нова тенденция: да се вписват в регистъра на „чуждестранните агенти“ z-патриоти. Преди месец за „чуждестранен агент“ беше обявен бившият депутат от Държавната дума, политологът Сергей Марков, а днес в „регистъра“ беше вписан z-блогърът и военен доброволец Роман Алехин, посочва Би Би Си.

През 2024 г. Алехин успя да стане съветник на бившия губернатор на Курска област Алексей Смирнов, който в момента е в затвора. След това той подписал договор с Министерството на отбраната, но доста бързо успял да го развали, което обикновените военни не могат да направят с години, като решил, че войната не е за него, но може да помогне по друг начин.

Алехин има множество награди от чеченските отряди „Ахмат“ и орден „Ахмат-Спецназ“.

Преди няколко дни в социалните мрежи беше публикуван видеозапис на разговор между Алехин и бизнесмен, в който той обясняваше как може да се „измъкват“ пари от покупки на медицинско оборудване за фронта. Това стана повод за бурна дискусия в руската z-общност.

Един от главните руски телевизионни пропагандисти Владимир Соловьов разказа, че се е обърнал към МВР с молба да провери доброволческата дейност на Алехин, но дори и тази проверка да не завърши с наказателно дело, „чуждестранният агент“ Алехин вече със сигурност няма да може да се занимава със събиране на средства за армията.

Любопитно е, че политологът Марков също намекна за участието на Соловьов във включването му в черния регистър.