Принц Андрю е бил домакин на обвинените в сексуално насилие Епстийн, Максуел и Уайнстийн в частната си резиденция в Уиндзор

Принц Андрю е посрещнал осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, неговата приятелка Гислейн Максуел и американския продуцент Харви Уайнстийн (също осъден за сексуални престъпления) в дома Royal Lodge по време на празненството по случай 18-ия рожден ден на принцеса Беатрис през 2006 г.

Срещата се е провела именно в частната резиденция на принца, а не в замъка Уиндзор, както е било съобщено по-рано. Това отново поставя под въпрос връзките на принц Андрю с Епстийн, както и източниците на финансиране на начина му на живот, посочва Би Би Си.

Royal Lodge, където живее принцът, принадлежи на държавата и той не плаща наем.

Тримата са били на тържеството в стил маскен бал по случай 18-ия рожден ден на дъщеря на принц Андрю — Беатрис, два месеца след като в САЩ е издаден заповед за арест на Епстийн по обвинение в сексуално насилие над малолетна.

Епстийн, Гислейн Максуел и Уайнстийн са посетили Royal Lodge преди основното тържество, което се е провело в балните зали на замъка Уиндзор и е включвало прием с шампанско и банкет.

Епстийн е арестуван от полицията във Флорида осем дни след събитието.

Когато през 2019 г. по време на интервю за Би Би Си принц Андрю е попитан защо е поканил Епстийн на рождения ден на дъщеря си две месеца след издаването на заповед за арест, той отговаря: "Когато е изпратена поканата, не знаех нищо за случващото се в Съединените щати, нито бях информиран, докато не разбрах от медиите, защото той не спомена нищо".

В началото на този месец принц Андрю се отказа от титлите си заради възобновения интерес към връзките му с Епстийн след публикуването на мемоарите на Вирджиния Джуфре. В книгата се твърди, че тя е имала сексуални отношения с принца три пъти, включително веднъж в присъствието на Епстийн и "осем други млади момичета".

Принц Андрю, който през 2022 г. се споразумя с Джуфре, многократно отрича обвиненията срещу себе си. През 2019 г. той заявява, че изобщо не си спомня срещата с нея и че между тях "никога не е имало сексуален контакт".

На фона на нова вълна от скандали възникват въпроси как принц Андрю финансира начина си на живот, въпреки че вече не изпълнява задълженията си като член на кралското семейство.

Информацията, че той плаща само символичен годишен наем за Royal Lodge, засилва съмненията, въпреки направените големи плащания предварително, включително и за ремонт.

Бъкингам не е коментирал дали принц Андрю ще напусне сегашния си дом и къде може да се премести.

Но преди няколко месеца други два обекта на територията на замъка Уиндзор — Adelaide Cottage и Frogmore Cottage — бяха предложени като алтернативи на принца Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън.

Епстийн и Гислейн Максуел изглежда са били чести гости в кралските резиденции в края на 1990-те и началото на 2000-те години. Снимката на двойката в частното имение на кралското семейство в Шотландия Балморал беше публикувана от прокуратурата на САЩ по време на съдебния процес срещу Максуел по обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Смята се, че фотографията е направена през 1999 г., когато принц Андрю е поканил двойката да остане в шотландския замък.

През 2000 г. Епстийн е бил гост в замъка Уиндзор, а принцът е организирал празник по случай рождения ден на Максуел в Сандрингам — частна резиденция на монарха в Норфолк. По думите на Андрю ставало дума за обикновен уикенд за лов.

Гислейн Максуел е посетила замъка Бъкингам през 2002 г. на екскурзия.

Фотографията, на която тя седи на трон до актьора Кевин Спейси, беше публикувана от Daily Telegraph почти две десетилетия по-късно. Смята се, че турът е бил организиран от принц Андрю, но Джефри Епстийн не е участвал.

Андрю е признал, че е летял с частния самолет на Епстийн, кацал е на частния му остров, живял е в неговия дом в Палм Бийч и е бил в дома на Гислейн Максуел в лондонския район Белгрейвия.

Епстийн се самоуби в затвора в Ню Йорк през август 2019 г., докато чакаше съдебен процес по обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. През 2008 г. той сключи споразумение с прокуратурата след като родителите на 14-годишно момиче съобщиха в полицията във Флорида, че е е притеснявал дъщеря им.

Максуел в момента излежава 20-годишна присъда в САЩ за трафик на четири непълнолетни момичета за сексуална експлоатация от Епстийн, нейния тогавашен приятел.

Уайнстийн е бил осъден за сексуални престъпления от съдилищата в Ню Йорк и Лос Анджелис, но е успял да получи преразглеждане на присъдите си.