Полша вдигна самолети след въздушни удари над Западна Украйна

Самолети на полската армия и на съюзнически сили бяха вдигнати във въздуха по тревога днес, за да гарантират сигурността на полското въздушно пространство, след като Русия нанесе въздушни удари по свои цели в Западна Украйна, близо до границата с Полша, предаде Ройтерс, като се позова на оперативното командване на полските въоръжени сили.

"Полски и съюзнически самолети извършват действия в нашето въздушно пространство, докато наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в приведени в готовност от най-висока степен", обяви оперативното командване в публикация в социалната платформа "Екс".

В 3:30 ч. украинско време днес (2:30 полско) в почти цяла Украйна звучаха сирени за въздушна тревога вследствие на предупрежденията на украинските военновъздушни сили за руски обстрел с ракети и дронове.

Частното полско радио Ер Ем Еф Еф Ем съобщи вчера, цитирано от Ройтерс, че неидентифициран обект, вероятно дрон, е паднал близо до село Майдан-Селец в Източна Полша, предаде БТА.

Говорител на полското Министерство на отбраната заяви, че обектът изглежда не е военен дрон и че полицията ще предостави допълнителни подробности. Според първоначалната информация става въпрос за дрон, използван от контрабандисти.

Нова размяна на удари

Украйна и Русия си размениха тази нощ удари с дронове, които предизвикаха пожари, съобщиха местни власти, цитирани от Ройтерс. Най-малко осем са ранените при нападението срещу украинската столица Киев.

Украинско нападение с дронове разпали пожар в нефтопреработвателния комбинат "Илски" в руския Краснодарски край, съобщи областната администрация днес. Огънят е бил своевременно потушен.

"В един от производствените сектори се разрази пожар. Пламъците плъзнаха на няколко квадратни метра, но бяха бързо изгасени", се казва в публикацията на управата на рафинерията в приложението "Телеграм".

"Няма жертви. Екипи от пожарникари и спасители са на място. Персоналът на рафинерията бе отведен във временни убежища", допълни администрацията на "Илски".

Русия извърши тази нощ нападение с дронове срещу украинската столица Киев. Ранени са най-малко осем души, оповести местната администрация рано тази сутрин.

Пожари са се разразили в няколко многоетажни жилищни сгради от паднали отломки от свалени безпилотни летателни апарати на руските сили.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че медицински екипи са се отзовали на сигнали в Дарницки район, на източния бряг на река Днепър, където огън е пламнал в четириетажен блок.

Бившият световен шампион по бокс написа в приложението "Телеграм", че бременна жена и още двама пострадали са настанени в болница.

Пожари е имало и в блок на 16 етажа и в две 9-етажни жилищни сгради в Святошински район на Киев.

Началникът на столичната военна администрация Тимур Ткаченко написа в "Телеграм", че Русия "умишлено и съзнателно нанася удари по граждански обекти".

Балистична ракета над Одеса

Руските сили атакуваха тази сутрин украинския черноморски град Одеса и с балистична ракета, като отекна силен взрив, съобщиха местни канали в приложението "Телеграм".

Сирените за въздушна тревога за тази атака бяха задействани в 5:59 ч. местно време (също и българско), а взривът отекна в 6:06 ч.

Местните канали в приложението "Телеграм" съобщиха и за поразен обект.

По-рано тази нощ кметът на Одеса Генадий Труханов написа в "Телеграм", че над 15 руски дрона атакуват Одеса.

Регионалните власти призоваха жителите на Одеса незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.