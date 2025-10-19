Партията на европейските социалисти изключи партията на словашкия премиер Роберт Фицо

Партията на европейските социалисти (ПЕС), която тази седмица имаше конгрес в Амстердам, реши в петък (17 октомври) окончателно да изключи от редиците си партията на словашкия премиер Роберт Фицо „Посока – социална демокрация“, се казва в материал на словашката новинарска агенция ТАСР.

Генералният секретар на ПЕС Джакомо Филибек каза преди гласуването, че през последните години действията на „Посока – социална демокрация“ грубо и сериозно са влезли в противоречие с „ценностите и фундаментите на политическото семейство“. Решението за изключването на партията на Фицо бе взето с единодушие.

„Посланието е ясно: ако си част от семейството на ПЕС, споделяш същите ценности като всички нас“, каза още Филибек, цитиран от Евронюз.

Евронюз отбелязва, че изключването на „Посока – социална демокрация“ е било очаквано, като се имат предвид антиукраинските и евроскептични нотки в политиката на правителството на Фицо.

Откакто Фицо се върна на власт през 2023 г., пише Евронюз в свой материал, той отдалечи партията си от общата линия на европейските социалисти по няколко въпроса, сред които фигурират миграцията, правата на ЛГБТ+ общността и войната в Украйна.

Фицо често възпрепятства усилията на Европейския съюз да санкционира Русия и да намали зависимостта от руски енергийни източници, като използва ветото на Словакия, за да блокира нови мерки, като например санкции на ЕС, които изискват единодушно одобрение.

Позицията на Фицо е сходна с тази на унгарския премиер Виктор Орбан – той поставя под въпрос изпращането на военна помощ на Украйна и призовава за повече диалог с Москва.

Позицията на ПЕС по отношение на финансовата и военна помощ за Украйна е напълно противоположна – европейските социалисти изцяло подкрепят помощта за Киев.

Евронюз отбелязва също, че Фицо е провокирал противоречия през май тази година с посещението си в Москва, където се срещна с руския президент Владимир Путин и взе участие в тържествата по случай победата над нацистка Германия във Втората световна война.

ТАСР отбелязва, че на скорошно работно събрание на „Посока – социална демокрация“ е била взета предвид информацията за предложението за изключване от ПЕС. Словашката партия, която понастоящем е най-важният партньор в трипартийното коалиционно правителство на Фицо, заяви, че намерението на ПЕС да я изключи е резултат на постепенното ѝ отдалечаване от представите в Брюксел.

Словашкият премиер заяви миналата седмица, че председателят на ПЕС Стефан Льовен, в рамките на телефонен разговор, му е посочил няколко причини за готвещото се изключване. Една от тях е негативното възприемане от страна на някои европейски социалисти на факта, че Фицо се е срещнал с руския президент Владимир Путин и че е посетил Москва и Пекин по случай честванията на годишнини от края на Втората световна война.

На работното събрание на „Посока – социална демокрация“ бе възложено на евродепутатите на партията да започнат разговори за присъединяването ѝ към друга фракция в Европейския парламент – вече съществуваща или нововъзникваща. Досега евродепутатите бяха независими, заради замразеното членство на „Посока – социална демокрация“ в ПЕС.

„Вече отдавна имаме предложение от фракцията „Патриоти за Европа“, която аз лично предпочитам“, каза пред ТАСР евродепутатката от „Посока – социална демокрация“ Моника Беньова, която сама се оттегли от фракцията на европейските социалисти през октомври 2023 година, след като председателството на ПЕС реши да замрази членството на партията ѝ.

Беньова каза още, че колегите ѝ водят разговори и за възможното възникване на нова фракция в Европейския парламент. Тя обаче изрази мнението си, че се отнася по-скоро скептично към този сценарий. Според евродепутатката „Посока – социална демокрация“ е трябвало по-рано да напусне ПЕС.

ТАСР припомня, че ПЕС замрази членството на „Посока – социална демокрация“ през октомври 2023 година с аргумента, че словашката партия се е отклонила от ценностите на лявото обединение с влизането си в коалиционно правителство с крайнодясната Словашка национална партия.

Реакцията на словашкия премиер Роберт Фицо

Коментирайки изключването на партията си от ПЕС, словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че се гордее с това, ако причината за него е участието в тържествата по случай победата над фашизма и конституционната промяна в Словакия, с която бе прието, че има само два пола – мъжки и женски.

Конституционната промяна, с която бе прието съществуването само на два пола, бе приета от словашкия парламент на 26 септември, като за нея гласуваха 90 от общо 150 депутати. Тя ще влезе в сила от 1 ноември.

„Ако причината за прекратяването на членството на „Посока – социална демокрация“ в Партията на европейските социалисти е участието ми в честванията на победата над фашизма и записването в конституцията, че има само мъжки и женски пол, аз се гордея с това изключване“, заяви словашкият лидер в социалните мрежи.

„Уважаваме решението на ПЕС, но осъждаме начина, по който бе взето – без никакво обсъждане с нашата партия. Проблемът на ПЕС е, че стана по-либерална от Либералите и по-зелена от Зелените. Истинските социалдемократи ги е грижа за хората, за социалната справедливост, за по-добрите условия за работещите, за заплатите и за солидарността“, заяви евродепутатката от „Посока – социална демокрация“ Катарина Рот Неведялова.

„Да бъдем изключени от ПЕС, защото вярваме в мира, а не във войната, това просто е едно лошо решение и ще се види, че е погрешно“, изтъкна словашката евродепутатка.