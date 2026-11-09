Nvidia разследва шефа си заради интимна връзка с китайска шпионка

Американската технологична компания Nvidia обяви, че започва разследване срещу своя главен изпълнителен директор и съосновател Дженсън Хуанг. Той признал пред управителния съвет на компанията, че е имал интимни отношения с жена на ръководна позиция в бизнеса, за която американското разузнаване е установило, че е китайски шпионин, съобщи "Ню Йорк Таймс".

Извънбрачната връзка на бизнесмена с Алис Хуан предизвика безпокойство сред американските власти, след като стана ясно, че тя е предавала информация директно на Пекин.

Тя е заемала висша ръководна длъжност в Megaspeed – компания за центрове за данни, базирана в Сингапур. Фирмата е била заподозряна, че е съдействала за пренасочването на чипове на Nvidia към Китай. Nvidia обаче продължава да твърди, че тези подозрения са били разследвани и опровергани.

Според медийни публикации наблюдение е разкрило комуникация между Алис Хуанг и американски гражданин, който впоследствие е бил идентифициран като Дженсън Хуанг.

Все още не е ясно каква информация Алис Хуанг, известна още като Хуанг Лъ, предполагаемо е предавала на Пекин, колко ценна е била тя и кога се смята, че е започнала да събира разузнавателни сведения.

Разкритието поражда опасения, тъй като Дженсън Хуанг е една от най-влиятелните фигури в революцията на изкуствения интелект, както и влиятелен съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Управителният съвет на Nvidia заяви, че „няма основания да смята, че националната сигурност или поверителна информация на Nvidia са били компрометирани“, но уточни, че „разследването на управителния съвет ще разгледа цялата налична информация“.

Оттам посочиха, че Хуанг „напълно подкрепя проверката и се е ангажирал да съдейства за провеждането ѝ“.

Членовете на управителния съвет ще изберат външен консултант, който да проведе разследването. Говорителят на компанията Джон Рицо заяви, че Хуанг няма да участва в процедурата по избора.

Кой е Дженсън Хуанг?

Роден в Тайван през 1963 г., Хуанг е на девет години, когато семейството му се премества на Западното крайбрежие на САЩ, припомня Би Би Си.

Той завършва електроинженерство в Орегон, след което придобива магистърска степен в същата област в Станфордския университет.

Впоследствие Хуанг работи в американската компания за чипове AMD, преди да стане съосновател на Nvidia.

Според индекса на милиардерите на „Блумбърг“ състоянието му се оценява на 155 млрд. долара.

Хуанг е известен с близките си отношения с Тръмп. На неотдавнашната среща на върха за изкуствения интелект в Белия дом, на която присъстваха 42-ма ръководители на технологични компании, президентът беше застанал между Илон Мъск и Хуанг.

Тръмп заяви, че не е разговарял с ръководителя на Nvidia, откакто се появиха новините за разследването.

„Знам само, че е добър човек, но никога не знаеш какво се случва“, каза Тръмп пред журналисти, като добави, че Хуанг е „свършил невероятна работа за страната ни“.

Хуанг отдавна се намира в центъра на напрежението между САЩ и Китай. Опасенията са, че ако Китай вземе предимство в областта на изкуствения интелект, това ще даде огромен тласък на военните способности на страната.

Предимството на САЩ до голяма степен се дължи на американски компании като Nvidia, които работят с производители като Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), произвеждаща над 90% от най-модерните чипове в света.

От 2022 г. САЩ използват различни ограничения върху износа, за да не допуснат най-модерните технологии да достигнат до Китай. Според Вашингтон това помага за запазването на конкурентното предимство на Америка и защитава националната ѝ сигурност.

Това обаче означава, че компании като Nvidia до голяма степен са лишени от достъп до най-доходоносния пазар в света. Самият Дженсън Хуанг веднъж заяви, че пазарният дял на Nvidia в Китай е спаднал от около 95% до практически нула.

През последните години Хуанг предприе интензивна дипломатическа дейност, пътувайки непрекъснато между Вашингтон и Пекин с надеждата да намери одобрен от САЩ начин за завръщане на китайския пазар. Междувременно той оказваше влияние и върху американската политика спрямо Китай.

Разкритията от неделя може да обяснят защо Хуанг не е успял да осигури на Nvidia най-голямата награда от всички – одобрението на администрацията на Тръмп да продава на Китай всички свои чипове с изключение на най-модерните.

През последните тримесечия Nvidia остава извън този доходоносен пазар. Въпреки привидно близките си отношения с Тръмп, Хуанг не е успял да издейства тази отстъпка от администрацията.

Хуанг често е наричан „Татко Хуанг“ в родния си Тайван.

Коя е съпругата на Хуанг?

Хуанг се запознава със съпругата си Лори в Университета на щата Орегон, където тя също учи електроинженерство и е негова партньорка в лабораторните упражнения.

Двамата сключват брак през 1985 г., около осем години преди той да стане съосновател на Nvidia. Имат две деца – Мадисън и Спенсър.

Хуанг е споделял, че Лори и Мадисън са причината черните кожени якета да се превърнат в негова запазена марка.

Лори Хуанг придружи съпруга си на официалната вечеря, организирана от президента Доналд Тръмп в чест на китайския му колега Си Дзинпин през септември.

През 2007 г. двойката основава фондацията „Джен-Сун и Лори Хуанг“. Активите на благотворителната фондация са нараснали рязко през последните години благодарение на стремителното поскъпване на акциите на Nvidia. Стойността им се оценява на над 9 млрд. долара.

„Изневерих на съпругата си“, заяви Дженсън Хуанг в писмо до служителите на компанията след избухването на скандала.

„Действията ми нараниха нея и децата ни. Няма оправдание за това, което направих. Дълбоко съжалявам“, казва още Хуанг, който може да бъде отстранен от поста си след проверката.

Снимки: Getty images

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