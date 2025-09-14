Каква е ситуацията в Япония след оставката на премиера Ишиба

Министър-председателят на Япония Шигеру Ишиба подаде оставка миналата неделя. Лидерът на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) се оттегли по-малко от година, след като зае поста, отбелязаха световните агенции. Той бе избран за лидер на партията си на 27 септември миналата година и встъпи в длъжност като министър-председател на 1 октомври.

Вчера министърът на земеделието в правителството на Ишиба - Шинджиро Коидзуми, син на бившия японски премиер Джуничиро Коидзуми, обяви официално пред свои поддръжници намерението си да се кандидатира за лидер на ЛДП и съответно да се пребори за овакантеното място на премиер, предаде японската новинарска агенция Киодо. Освен него има още четирима кандидати.

Ето как се развиха събитията в последната седмица.

Оттеглянето на Ишиба

Шейсет и осем годишният Ишиба беше залят от вълна от критики и призиви да се оттегли от средите на своята Либерално-демократическа партия (ЛДП) след загубата на мнозинството на партията в двете камари на парламента, отбелязва ДПА. Той заяви, че възнамерява да изпълнява задълженията си, докато не бъде избран нов лидер на партията.

Решението му дойде малко след сключването на търговско споразумение със САЩ. "Сега е подходящият момент да подам оставка“, каза Ишиба, който е на поста от октомври миналата година.

Коалицията на Ишиба, състояща се от ЛДП и нейния младши партньор – партия "Комейто“, загуби мнозинството си в горната камара на японския парламент (Диетата) – Камарата на съветниците (Сангиин), през юли тази година. Управляващите вече бяха загубили мнозинството си в долната камара – Камарата на представителите (Сюгиин), която има по-голяма законодателна власт, през октомври миналата година, припомня ДПА. Оттогава коалицията на Ишиба работи като правителство на малцинството.

"Избирателите се ядосаха на Ишиба, който искаше да "накара Япония отново да се усмихне", пише в анализ на Ройтерс неговият автор Тим Кели. "Шигеру Ишиба пое управляващата партия на Япония, обещавайки да я съживи след скандал. По-малко от година след това той се оттегля от поста министър-председател, след като три изборни загуби разхлабиха хватката на партията му около властта“, коментира Кели.

Според него Ишиба е бил неочакван избор за премиер, като се е зарекъл да "накара Япония отново да се усмихва“. Краткият му период като премиер и председател на партията му беше белязан от месеци на напрегнати преговори за митата с правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп, като детайлите по споразумението бяха финализирани само дни преди бившият министър на отбраната да се оттегли от министър-председателския пост, посочва анализът на Ройтерс.

„Самопровъзгласилият се за "самотен ездач" премиер наблюдаваше как подкрепата за правителството му непрекъснато ерозира, успоредно с борбата на администрацията му да овладее покачването на цените за потребителите, което подхранваше нарастващото недоволство от намалелите приходи и бавния икономически растеж“, акцентира Тим Кели.

С вота си на изборите за горната камара на парламента през юли избирателите "остро разкритикуваха“ Ишиба, пише авторът на статията в Ройтерс. Много от тях подкрепиха опозиционни групи, обещаващи данъчни облекчения и по-строг контрол върху имиграцията.

Това беше третото поредно поражение на Ишиба на избори след неуспехите на местния вот в столицата Токио през юни и загубата на мнозинството в долната камара на представителите през октомври миналата година, когато партията му беше замесена в скандал с политически дарения. Тогава предшественикът му Фумио Кишида бе принуден да подаде оставка.

В качеството си на лидер на партията Ишиба се извини за всички неприятности, които е причинил, но депутатите от ЛДП не бяха готови да му простят за изборните поражения след водени от него кампании, посочва Ройтерс.

Бившият премиер бе избран за първи път за депутат през 1986 г., а преди това работеше като банкер в разцвета на японската икономика, отбелязва Ройтерс. Той бе смятан за популярна фигура, която би могла да възстанови позициите на ЛДП. Някои негови съпартийци обаче го възприемаха като идеен противник, като той бе влизал в редица конфликти с предишни лидери.

Смятан за интелектуалец от тежка категория и експерт по политиката за национална сигурност, Ишиба се застъпваше за по-напориста Япония, по-малко зависима от САЩ за своята отбрана, пише Ройтерс. Той също така насърчаваше идеята Япония да се включи в алианс, подобен на НАТО, в Азия.

Какво е положението в момента

Наблюдателите очакват бъдещият лидер на ЛДП все пак да бъде избран за министър-председател в парламента, посочва ДПА. В противен случай опозицията ще трябва да се споразумее за общ кандидат, което в момента изглежда невъзможно, обръща внимание агенцията.

По-вероятно е управляващата коалиция да привлече една от опозиционните партии, каза пред ДПА Аксел Клайн, професор по политически науки в Университета Дуйсбург-Есен в Германия.

"Според мен ЛДП ще направи по-големи отстъпки на някоя опозиционна партия и ще разшири управляващата коалиция до три партии. Има и друг вариант – да продължи с правителство на малцинството“, каза той.

Малките десни популистки партии, особено открито ксенофобската политическа група "Сансейто“, понякога наричана Партията „Направи си сам“, се възползваха от общественото недоволство от ценовата политика на ЛДП, отбелязва ДПА. Във вътрешнопартийния си анализ на трите изборни поражения ЛДП съжалява и за загубата на консервативно настроени избиратели, обяснява Клайн.

"Твърди се, че Либерално-демократическата партия се е изместила твърде много наляво. Това може да повлияе на избора на следващия министър-председател, тъй като оттеглящият се Ишиба се смята за доста либерален. В рамките на ЛДП спорът за посоката на партията прераства в сериозен конфликт“, споделя за ДПА експертът. "Всички в партията са съгласни, че ЛДП трябва да бъде реформирана“, заключава той.

Излизането на сцената на Коидзуми

Сега ЛДП и "Комейто“ вече разчитат на подкрепата на опозицията, за да останат на власт, и затова напускането на Ишиба отваря вратата за съперници като хардлайнерката на десницата Санае Такаичи и на потомствения политик Шинджиро Коидзуми, смята Кели.

"Либерално-демократическата партия трябва да се обедини отново и да бъде едно цяло“, заяви вчера 44-годишният Коидзуми на закритата среща със симпатизанти в град Йокосука, префектура Канагава, югозападно от Токио, информира Киодо. Агенцията отбеляза, че той очевидно визира разединението в партийните среди по въпроса дали Ишиба е трябвало да подаде оставка, за да поеме отговорност за смазващия неуспех на управляващата коалиция на изборите за Камарата на съветниците през юли.

"Бих искал да бъде силната ръка, който движи партийната политика напред“, каза Коидзуми. На пресконференция предния ден, петък, той бе заявил, че ще "вземе окончателно решение за кандидатурата си, като се вслуша в гласовете“ на хората в своя избирателен район в префектура Канагава, добавяйки, че ЛДП, която е на власт почти непрекъснато от 1955 г., е "в криза“, посочва Киодо.

В предишната надпревара за лидер на ЛДП миналата година, която Ишиба спечели, Коидзуми получи повече подкрепа от депутатите от партията, отколкото всеки друг от останалите осем кандидати. Той обаче не успя да се класира за балотажа, след като гласовете на редовите членове на Либерално-демократическата партия го наредиха на трето място, припомня Киодо. Ишиба спечели балотажа срещу Такаичи.

Киодо посочва, че надпреварата за следващи лидер на ЛДП, насрочена за 4 октомври, ще бъде между Коидзуми и още четирима души – бившата министърка на икономическата сигурност Санае Такаичи (на 64-годишна възраст), главния секретар на кабинета Йошимаса Хаяши (също на 64 г.), бившия външен министър Тошимицу Мотеги (69 г.) и друг бивш министър - на икономическата сигурност, Такаюки Кобаяши (50 г.).

Мотеги обяви своята кандидатура за партийния вот за лидер в сряда, като по този начин стана първият депутат от ЛДП, официално заявил участието си в надпреварата на 4 октомври, съобщи Киодо.

На пресконференция той спомена две опозиционни партии - Японската партия на възстановяването (ЯПВ) и Демократическата партия за хората (ДПХ) - като потенциални коалиционни партньори, които споделят едни и същи възгледи по основните политики в областта на външните работи, сигурността, енергетиката и Конституцията на Япония, акцентира Киодо.