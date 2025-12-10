Powers Summit 2025: ''Власт, чувай!''

Петото издание на Powers Summit – независимата платформа за открит диалог между индустрията, гражданския сектор и властта, позната като „Българския Давос“, приключи вчера в София Тех Парк. В рамките на форума бяха представени изработените от бизнеса приоритети в ключовите за страната теми и бе проведен открит разговор с представители на парламентарно представените партии и изпълнителната власт. Властта „чу“ поставените въпроси, като във всяка тематична дискусия участваха представители както от законодателната, така и от изпълнителната власт.

Съгласно регламента на Powers Summit индустриалните лидери изведоха по три приоритета във всяка тематична област – отбрана и иновации, енергетика, здравеопазване, образование и конкурентоспособност. По време на панелите политическите участници представиха своите виждания и коментираха подходите, които разглеждат в рамките на своите политики и институционални отговорности.

Основни акценти от дискусиите на Powers Summit 2025

Отбрана / иновации и киберсигурност

Обсъдени бяха европейски модели за придобиване на отбранителни технологии, възможностите за по-тясно индустриално сътрудничество и нуждата от развитие на човешкия капитал – ключов за иновациите и киберсигурността.

Енергетика

Дискусиите засегнаха необходимостта от национален списък с критични суровини, ускоряването на стратегически проекти и подобряване на прозрачността на пазарните механизми, включително достъпа до данни и нови технологични решения.

Здравеопазване

Участниците поставиха акцент върху превенцията и ранната диагностика, достъпа до лечение, кадровите предизвикателства и нуждата от последователни политики за професионално образование в сектора.

Образование и конкурентоспособност

Форумът обърна внимание на бъдещето на средствата по JEREMIE, реформата в пенсионния модел, финансирането в образованието и мерките за привличане на чуждестранни студенти, както и на подобряването на регулаторната и рейтинговата среда.

Участници и партньори на форума

Ежегодно Powers Summit е репрезентативен за над 80% от БВП на България, като в панелите говорят председателите на асоциациите, които са гласа на индустрията в даден сектор.