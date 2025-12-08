В 24 града ще се проведат контрапротестите, организирани от Пеевски

"ДПС-Ново начало" обяви в кои градове ще се проведат контрапротести. Митингите са насрочени за вторник, 9.12. 2025 г., от 18 часа в 24 града в страната.
"Митинги срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България и провалянето на приемането на Бюджета, инициира ДПС. Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции, написаха от пресцентъра на ДПС. Ще кажем “НЕ на омразата!”, защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение. И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията! Ще кажем “ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати за хората”, пишат от пресцентъра на партията.
Ето и градовете, в които ще се проведат контрапротестите
- Белица - центъра на града
- Руен - площада пред общината
- Провадия - централен площад
- Велико Търново - пл."Майка България"
- Видин - площада пред общината
- Враца - площад между читалището и общината
- Крушари (област Добрич) - НЧ "Йордан Драгнев"
- Кърджали - пл.“Освобождение”
- Кюстендил- пл."Велбъжд"
- Луковит- централен площад
- Монтана - пл. “Жеравица” пред сградата на обл.администрация
- Сърница- пред общината
- Плевен - пред ДКТ "Иван Радоев"
- Асеновград - площад „акад. Николай Хайтов“
- Разград - пл."Независимост"
- Ветово (област Русе) - пред общинска администрация
- Дулово - площада пред общината
- Сливен - пл.,,Цар Освободител"
- Смолян - бул."България" 67
- Ботевград - централен градски парк
- Търговище - пред сградата на Драматичен театър
- Хасково - пл. „Свобода“
- Шумен - центъра, пред общината ДКТ "В.Друмев"
- Ямбол - на площада до общината.
Вчера (07.12) стана ясно, че областните координатори на ДПС в Благоевград, Велико Търново, Силистра, Враца са провели заседания в събота, както и структурите в Хасково, Кърджали, Ловеч, Ямбол, Търговище, Русе.
На срещата в Хасково са присъствали и депутатите Станислав Анастасов и Ербил Халим.
Ивайло Мирчев от "Да, България" предупреди за подобни прояви. В края на работната седмица Делян Пеевски събра партийния актив на среща, закрита за медии.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
10300
3
08.12 2025 в 11:28
1000
2
08.12 2025 в 10:32
2970
1
08.12 2025 в 10:09
А иначе точно Шиши е този, който нагнетява етническо напрежение, обвинявайки протестите в омраза към различните. Доста затрогващо се опитва да изкара, че те са не срещу неговата и на Боце мафия, а срещу гласоподавателите му. В една нормална държава щеше да бъде привикан в прокуратурата да дава обяснения. Ама в завладяната Територия - зАбрави!
Евакуираха още четирима моряци от танкера ''Кайрос'' край Ахтопол
Снейлбрук - новият фирмен град на Мъск в Тексас
Мъск обяви, че ЕС трябва да се закрие
Тръмп-младши: Баща ми е непредсказуем, възможно е скоро да се откаже от Украйна
Евакуираха още четирима моряци от танкера ''Кайрос'' край Ахтопол
В 24 града ще се проведат контрапротестите, организирани от Пеевски
ПП: Прави се втори нескопосан опит да се вкара Бюджет 2026. Подайте си оставката, не карайте площада да ви измете