В 24 града ще се проведат контрапротестите, организирани от Пеевски

OFFNews 08 декември 2025 в 09:33 2378 3
Пеевски

Снимка ДПС-НН
Делян Пеевски

"ДПС-Ново начало" обяви в кои градове ще се проведат контрапротести. Митингите са насрочени за вторник, 9.12. 2025 г., от 18 часа в 24 града в страната. 

"Митинги срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България и провалянето на приемането на Бюджета, инициира ДПС. Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции, написаха от пресцентъра на ДПС. Ще кажем “НЕ на омразата!”, защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение. И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията! Ще кажем “ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати за хората”, пишат от пресцентъра на партията.

Ето и градовете, в които ще се проведат контрапротестите

  1. Белица - центъра на града
  2. Руен - площада пред общината
  3. Провадия - централен площад
  4. Велико Търново - пл."Майка България"
  5. Видин - площада пред общината
  6. Враца - площад между читалището и общината
  7. Крушари (област Добрич) - НЧ "Йордан Драгнев"
  8. Кърджали - пл.“Освобождение”
  9. Кюстендил- пл."Велбъжд"
  10. Луковит- централен площад
  11. Монтана - пл. “Жеравица” пред сградата на обл.администрация
  12. Сърница- пред общината
  13. Плевен - пред ДКТ "Иван Радоев"
  14. Асеновград - площад „акад. Николай Хайтов“
  15. Разград - пл."Независимост"
  16. Ветово (област Русе) - пред общинска администрация
  17. Дулово - площада пред общината
  18. Сливен - пл.,,Цар Освободител"
  19. Смолян - бул."България" 67
  20. Ботевград - централен градски парк
  21. Търговище - пред сградата на Драматичен театър
  22. Хасково - пл. „Свобода“
  23. Шумен - центъра, пред общината ДКТ "В.Друмев"
  24. Ямбол - на площада до общината.

Вчера (07.12) стана ясно, че областните координатори на ДПС в Благоевград, Велико Търново, Силистра, Враца са провели заседания в събота, както и структурите в Хасково, Кърджали, Ловеч, Ямбол, Търговище, Русе.

На срещата в Хасково са присъствали и депутатите Станислав Анастасов и Ербил Халим.

Ивайло Мирчев от "Да, България" предупреди за подобни прояви. В края на работната седмица Делян Пеевски събра партийния актив на среща, закрита за медии.

    Dedoto58

    08.12 2025 в 11:28

    Кога и как едно прасе най-добре работи за хората?!? По Коледа разбира се....

    Никодим

    08.12 2025 в 10:32

    Във Варна също има омраза. Моля, заповядайте да и кажете - НЕ.

    Джендо Джедев

    08.12 2025 в 10:09

    А бе София нещо не я виждам в списъка. Що така? ;)

    А иначе точно Шиши е този, който нагнетява етническо напрежение, обвинявайки протестите в омраза към различните. Доста затрогващо се опитва да изкара, че те са не срещу неговата и на Боце мафия, а срещу гласоподавателите му. В една нормална държава щеше да бъде привикан в прокуратурата да дава обяснения. Ама в завладяната Територия - зАбрави!
     
