В 24 града ще се проведат контрапротестите, организирани от Пеевски

"ДПС-Ново начало" обяви в кои градове ще се проведат контрапротести. Митингите са насрочени за вторник, 9.12. 2025 г., от 18 часа в 24 града в страната.

"Митинги срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България и провалянето на приемането на Бюджета, инициира ДПС. Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции, написаха от пресцентъра на ДПС. Ще кажем “НЕ на омразата!”, защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение. И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията! Ще кажем “ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати за хората”, пишат от пресцентъра на партията.

Ето и градовете, в които ще се проведат контрапротестите

Белица - центъра на града Руен - площада пред общината Провадия - централен площад Велико Търново - пл."Майка България" Видин - площада пред общината Враца - площад между читалището и общината Крушари (област Добрич) - НЧ "Йордан Драгнев" Кърджали - пл.“Освобождение” Кюстендил- пл."Велбъжд" Луковит- централен площад Монтана - пл. “Жеравица” пред сградата на обл.администрация Сърница- пред общината Плевен - пред ДКТ "Иван Радоев" Асеновград - площад „акад. Николай Хайтов“ Разград - пл."Независимост" Ветово (област Русе) - пред общинска администрация Дулово - площада пред общината Сливен - пл.,,Цар Освободител" Смолян - бул."България" 67 Ботевград - централен градски парк Търговище - пред сградата на Драматичен театър Хасково - пл. „Свобода“ Шумен - центъра, пред общината ДКТ "В.Друмев" Ямбол - на площада до общината.

Вчера (07.12) стана ясно, че областните координатори на ДПС в Благоевград, Велико Търново, Силистра, Враца са провели заседания в събота, както и структурите в Хасково, Кърджали, Ловеч, Ямбол, Търговище, Русе.

На срещата в Хасково са присъствали и депутатите Станислав Анастасов и Ербил Халим.

Ивайло Мирчев от "Да, България" предупреди за подобни прояви. В края на работната седмица Делян Пеевски събра партийния актив на среща, закрита за медии.