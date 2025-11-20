Осигуровките фактически скачат с 10,1%. От 1 юли минималната пенсия става 346 евро, максималната - 1738 евро

Народното събрание одобри на първо четене проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Той е изготвен по валутен курс 1,95583 лв. за едно евро.

Максималният осигурителен доход става 2352 евро. Осигурителните вноски за фонд "Пенсии" се вдигат с 2 процентни пункта (от 19,8% на 21,8%) при съотношение между работодател и служител с 60/40.

Увеличението на пенсионната вноска на практика ще бъде с 10,1% повече, както изтъкна по време на краткото обсъждане на Закона за ДОО председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и други експерти. Вноските за останалите пенсионни фондове се запазват на нивата от 2025 година.

Гласуването в пленарната зала протече така:

Пенсиите ще се актуализират от 1 юли с решение на надзорния съвет на НОИ по т. нар. швейцарско правило, като очакванията са за увеличение са между 7 и 8%, но точният размер ще се разбере през януари, когато са налични нужните данни.

От 1 юли минималната пенсия става 346.87 евро, а максималната пенсия се запазва на 1738.40 евро. Минималната пенсия за старост става 183.40 евро, а средната пенсия ще достигне 541.20 евро.

Дофинансирането от държавата е 6.1 млрд. евро, а като дял от общите разходи е под 40% за първи път от много години и се дължи на вдигането на осигурителните вноски с 2 пр. пункта и на максималния осигурителен доход.

Обезщетението за отглеждане на дете за втората година се вдига от 780 на 900 лв. Обезщетението за отглеждане на дете при връщане на майката през втората година се вдига от 50 на 75%. Обезщетенията за безработица се запазват.

При неизползване на отпуски за бременност и раждане за отглеждане на осиновено дете се повишават от 50 на 75% от получаваното през отпуската обезщетение.

Очаква се догодина пенсионерите да станат 2,6 млн. души, а дефицитът във фонд "Пенсии" е е общо над 13 млрд. лв., стана ясно от доклада на председателя на социалната комисия Деница Сачева (ГЕРБ) в пленарната зала.

В залата беше министърът на социалната политика Борислав Гуцанов (БСП), който въпреки правилника не представи проектобюджета.

Дебати

Депутатът от Демократична България" Елисавета Белобрадова заяви, че това е най-левият бюджет, който България е имала. По думите ѝ бюджетът е дебалансиращ и търпи критики от всички страни. "Ако средната класа имаше глас - щеше да Ви каже същото, г-н Гуцанов", обърна се към социалния министър депутатът.

Според нея няма никаква причина за повишение на осигурителната вноска за фонд "Пенсии":

"Това е 10% повишение, не 2%, много се спекулира с цифрите. И знаем, че това е мързеливият ляв подход да се взима от светлата страна - хората, които работят, за да се запълват дупки от харчове", каза Белобрадова.

Тя е на мнение, че в бюджета за 2026 г. няма нито една мярка, която да се бори със сивата икономика.

"Ние ще предложим една - реформата държавните служители да плащат осигурителна вноска", заяви Елисавета Белобрадова и подчерта, че има и голяма нужда от освобождаване на много служители от МВР.

Последваха три проверки на кворума - от ИТН и ГЕРБ. При последната се регистрираха 155.

Александър Иванов (ГЕРБ) поиска удължаване на работното време до изчитане на докладите по държавния бюджет. Стою Стоев от ПП обвини управляващите, че не искат да работят днес и да приемат бюджета на ДОО и НЗОК с по-малко депутати в залата.

Бюджетният ветеран Хасан Адемов от Алианса за права и свободи (АПС) заяви, че няма доволни от този бюджет, освен "колегите от БСП":

"Това доволство е подплатено от това, че използват поста на председател като блудкава разменна монета срещу приемане на социалния пакет."

Обърна внимание, че липсва пътна карта за пенсиите. "Тази управляваща коалиция няма никаква идея за реформиране и да въведе непопулярни мерки", подчерта Хасан Адемов.

"Линията за бедност е 380 евро, а минималната пенсия ще е под 340 евро. Кога ще се съобразим с тези показатели? Каква е цената, която плащата 2,2 млн. работещи? Тези 2% - знаете ли какъв сигнал са към инвеститорите в България, че няма предвидимост", каза депутатът от АПС.

Адемов заяви, че така конкурентоспособността на България намалява и работодателите няма да имат възможност да увеличат заплатите на служителите си.

"Тази управляващата коалиция се събра, за да защитава националния интерес, а през бюджета се разбра, че защитавате тясно партийния интерес", обърна се към ГЕРБ, БСП и ИТН Хасан Адемов.

Между първо и второ четене АПС ще направи предложения за повишаване на обезщетението за безработица, което според тях изостава страшно много.

Председателят на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев отговори на критиките на Асенов, че вдигането на осигуровките на годни инвеститорите, защото "така е по цял свят" и няма друг такъв "данъчен рай като България". Трябва да имаме държава, която се грижи за служителите.

"Още трябва да бъдат променени осигуровките, такава каквато е била философията, приета от вас през 2020 г.", обърна се към Адемов Стойнев.

Хасан Адемов му отвърна, че ръстът в осигурителните вноски не дава никакви нови права на работниците, защото тези пари ще отидат само във Фонд "Пенсии", но не и за майчинство, безработица и т.н.

Депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров призова да си "кажем честно какво се случва":

"Намираме се в омагьосан левичарски кръг, който представлява заеми, вдигане на цени, инфлация и после всичко отначало."

По думите му трябва спешно да се ограничи ръстът на разходите, защото "такава вакханалия никога не е имало" през последните 25 години. "Никога не е било, г-н Стойнев. Връщаме се към любимия Ви Жан Виденов", заяви Димитров.

Според него с вдигането на осигуровките изключително много се натоварва светлия дял от икономиката. "Пак излъгахте средната класа и бизнеса, казвахте, че няма да ги вдигате", припомни депутатът от ДБ. По думите му сега ГЕРБ удобно не взимат думата, за да оправдаят огромното данъчно увеличение, заложено в бюджет 2026 г. Мартин Димитров попита откъде ще дойде растежът на икономиката за България.

Стойнев му направи забележка, че тика дебата към държавния бюджет, който няма да се обсъжда днес.

Венко Сабрутев от ПП каза, че след приемането на този бюджет социалният министър Гуцанов вероятно ще бъде известен като "втория Жан Виденов". По думите му в бюджетна комисия от НОИ са уверили, че пенсионната система е стабилна и няма нужда от такъв драстичен скок на осигуровките на работещите. Каза, че е срам да се вдига максималният осигурителен доход при положение, че социалните плащания са замразени. По думите му в България се въвеждат германски такси.

"Заплатата във ВСС ще скочи с 6000 лв. на месец при положение, че сега имат месечна заплата 30 000 лв., а пенсиите ще се покачат с между 40 и 50 лв. Това е срамно", заяви Сабрутев.

Лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев заяви, че и в комисия, и в пленарната зала от ГЕРБ не се обаждат, защото няма как да обяснят вдигането на осигуровките, което значи, че работещите няма да имат повишение на заплатата си. "Защото тези пари за са прасето касичка", каза той.

Посочи, че БСП искат да въведат прогресивно данъчно облагане, като най-високата такса да бъде около 11 000 евро. "Искате да въведете финландски данъци върху български заплати", каза Василев.

Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" обяви, че "само реформиране на системите ще се отрази на темпа, с който се налага да вдигаме данъците". Каза, че не приема "апокалиптичния тон" и "оценките", които Асен Василев е направил.

След като бе обявен край на дебатите все пак Борислав Гуцанов (БСП) поиска да вземе отношение към бюджета на ДОО. "През последните 2 дни 3 пъти представих бюджета в комисии. Съжалявам, че народният представител, който искаше да го представя тук, по-голямата част не беше в залата", каза той.

“Нямаше как да няма група, която да е ощетена. Така ще бъде и в следващия бюджет. Това е цената на тежките реформи, които през последните години никой не се е решавал да реши”, заяви социалният министър.

След гласуването от ГЕРБ поискаха обсъждането между първо и второ четене да се съкрати на едва 4 дни. Предложението се прие. Венко Сабрутев го нарече "абсурд". Поиска срокът да остане 2 седмици, но искането му очаквано не се прие.