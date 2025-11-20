Прасе касичка пред парламента, бюджетът вътре

OFFNews 20 ноември 2025 в 07:54 1854 2
Арт инсталация Прасе касичка пред парламента

Снимка Фейсбук на ПП
Арт инсталация Прасе касичка пред парламента

Младежи поставиха арт инсталация Прасе касичка в Триъгълника на властта в София. Поводът е разглеждането на проектобюджета за 2026 г., става ясно от фейсбук публикация на Продължаваме промяната. 

Нещо се случва на Ларгото в София, написаха от ПП и публикуваха снимки от събитието. 

На същото място от ПП организират днес протест в защита на кмета на Варна Благомир Коцев от 18 часа - пред Бившия партиен дом. Протести ще има и във Варна - пред сградата на общината, и в Пловдив на пл. Съединение. 

Съдебните маневри продължават, Благо и Никола все още са в затвора, след като чрез фалшиви аргументи и свидетели откраднаха 5 месеца от живота им.
Нищо не е приключило, докато не се приберат при семействата си и не прегърнат децата си. И докато не получат истинско правосъдие! Всички на протест днес!, призова зам.-председателят на ПП Николай Денков. 

Снощи стана ясно, че делото на Благомир Коцев ще се гледа във Варна. 

    2810

    2

    КАБРОН

    20.11 2025 в 09:28

    -0
    +0
    Не е лошо да сложат и една тиква - касичка.

    18000

    1

    elvaquero

    20.11 2025 в 09:19

    -0
    +14
    Браво, точно от това е историческата нужда - още смели пърформанси и безстрашно привечерно дюдюкане по празни сгради. Клоуниииии
     