Прасе касичка пред парламента, бюджетът вътре

Младежи поставиха арт инсталация Прасе касичка в Триъгълника на властта в София. Поводът е разглеждането на проектобюджета за 2026 г., става ясно от фейсбук публикация на Продължаваме промяната.
Нещо се случва на Ларгото в София, написаха от ПП и публикуваха снимки от събитието.
На същото място от ПП организират днес протест в защита на кмета на Варна Благомир Коцев от 18 часа - пред Бившия партиен дом. Протести ще има и във Варна - пред сградата на общината, и в Пловдив на пл. Съединение.
Съдебните маневри продължават, Благо и Никола все още са в затвора, след като чрез фалшиви аргументи и свидетели откраднаха 5 месеца от живота им.
Нищо не е приключило, докато не се приберат при семействата си и не прегърнат децата си. И докато не получат истинско правосъдие! Всички на протест днес!, призова зам.-председателят на ПП Николай Денков.
Снощи стана ясно, че делото на Благомир Коцев ще се гледа във Варна.
20.11 2025 в 09:28
20.11 2025 в 09:19
