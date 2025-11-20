Прасе касичка пред парламента, бюджетът вътре

Младежи поставиха арт инсталация Прасе касичка в Триъгълника на властта в София. Поводът е разглеждането на проектобюджета за 2026 г., става ясно от фейсбук публикация на Продължаваме промяната.

Нещо се случва на Ларгото в София, написаха от ПП и публикуваха снимки от събитието.

На същото място от ПП организират днес протест в защита на кмета на Варна Благомир Коцев от 18 часа - пред Бившия партиен дом. Протести ще има и във Варна - пред сградата на общината, и в Пловдив на пл. Съединение.

Съдебните маневри продължават, Благо и Никола все още са в затвора, след като чрез фалшиви аргументи и свидетели откраднаха 5 месеца от живота им.

Нищо не е приключило, докато не се приберат при семействата си и не прегърнат децата си. И докато не получат истинско правосъдие! Всички на протест днес!, призова зам.-председателят на ПП Николай Денков.

Снощи стана ясно, че делото на Благомир Коцев ще се гледа във Варна.