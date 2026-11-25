Турски шофьор на ТИР е задържан за опит да пренесе през територията на България около 40 кг кокаин.
Случаят е от 21 наември, когато митническа мобилна група спряла за проверка тежкотоварния камион около 12:00 ч. в района на видинското село Скомля.
Турският шофьор обяснил, че пътува от Нидерландия за Турция и превозва боровинки, за които представил съответните транспортни документи.
Проверката обаче показала друго - на няколко места в шофьорската кабина - в таблото на влекача, под леглото на водача, в тапицерията зад леглото и в намиращ се до него страничен долап, били открити правоъгълни пакети с бели твърди пресовки на вещество с прахообразна структура.
За случая бил уведомен разследващ митнически инспектор. Открити били също бели зеблени чували, съдържащи пакети, номерирани от 1 до 35.
При извършения полеви наркотест веществото реагирало на кокаин.
Общото му брутно количество е 39 489,73 грама.
Водачът на товарния автомобил е привлечен като обвиняем. Той е с мярка постоянен арест.Следете новините ни в :
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