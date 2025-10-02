Звукът на бъдещето: Bang & Olufsen създаде Beo Grace, есенцията на цял век дизайн, въплатена в елегантни безжични слушалки

Новите слушалки Beo Grace на Bang & Olufsen комбинират тънка алуминиева форма с изключително звуково представяне. Те въплъщават безкомпромисното майсторство на марката в комбинирането на акустични иновации с неподвластен на времето дизайн и изработка. Родени от неуморното преследване на перфектното и вдъхновени от фината бижутерия, Beo Grace са изпълнени с миниатюрен дизайн и аудио иновация и предлагат изключителен звук, който безпроблемно се побира в джоба.

“Beo Grace са повече от нов продукт. Това е символ на века, който предстои. Вдъхновени от елегантността на фината бижутерия и изработени от емблематичния ни алуминий, те са есенцията на това, което марката Bang & Olufsen представлява още от 1925 г. - безкомпромисен звук, непреходно майсторство и вечна красота. С Beo Grace ние пренасяме наследството от акустична гениалност във форма, която можете да носите - частица от дизайнерска скулптура, която препраща към новата ера на преносимия звук," каза Генералния директор на Bang & Olufsen Kristian Teär.

С Beo Grace, Bang & Olufsen преоткрива слушалките тип „тапи“ – не само като функционално устройство, но и като скулптуриран обект, който извисява категорията в света на луксозния дизайн.

Изработката среща скулптурата

Beo Grace е изследване в областта на носимите скулптури, вдъхновено от елегантността на фината бижутерия. Алуминиевите стъбла наподобяват иконичните слушалки A8 на Bang & Olufsen, пренасяйки техния отличителен метален дизайн в безжичната ера чрез иновация и миниатюризация.

Всяка слушалка е оформена от полиран алуминий и разположена в шлифована с перли алуминиева кутийка с елегантен силует, която се отваря без усилие в ръката. Хладна на пипане и с фина изработка, тя е оформена да се плъзне лесно във всеки джоб. Beo Grace носи непреходността на ценните метали в ежедневието. Създаден от натурален алуминий, дизайнът черпи вдъхновение от среброто, а акустичната прецизност се превръща в бижу за слуха. Зареждащата кутийка предлага стилна портативност и лесно влиза в джоба при пътуване. Елегантният дизайн включва скрито прозорче за зареждане и панта, която позволява леко отваряне.

Beo Grace гарантира отлично представяне през целия ден, съчетано с ненадминат комфорт. Накрайниците са обновени с овален профил, който подобрява напасването и уплътняването на ушния канал. Слушалките са защитени срещу прах и вода и имат рейтинг IP57. Beo Grace предлага до 4,5 часа възпроизвеждане с ANC и до 17 при използване на зареждащата кутия. Скрити дизайнерски детайли като метална решетка на говорителите следва принципът на Bang & Olufsen да проектира отвън навътре и отвътре навън с поглед върху всеки детайл. Накрайниците имат интегрирана мрежа от синтетичен полимер, който предпазва говорителя от прах и частици, което гарантира продължително отлично представяне.

Bang & Olufsen изработи и мека чантичка от премиум кожа, която се предлага като опционален аксесоар, който обгръща елегантно алуминиевата кутийка на Beo Grace. Налична в Infinite Black, Cranberry Red и Seashell Grey цветове тя има дискретен отвор за USB зареждане и елегантна презрамка за рамо, както и фина закопчалка, което я прави лесна за носене и много стилна същевременно.

Проектирани за изключителен звук

Beo Grace са проектирани около нова акустична архитектура, настроена и подобрена от експертите тонмайстори на Bang & Olufsen да предлага звук със забележителна чистота. Вдъхновени от акустичните принципи на слушалките Beoplay H100 на Bang & Olufsen, Beo Grace осигуряват несравним висококачествен звук и подобрено цифрово шумопотискане. Всяка слушалка има 12 мм титаниев говорител, внимателно разположен зад прецизно фрезована алуминиева решетка. Beo Grace предлагат пространствен звук (Spatial Audio) и постигат по-естествено звуково преживяване, оптимизирано за Dolby Atmos.

С Adaptive Active Noise Cancellation Beo Grace навлизат в нова ера на тишината при слушалките на Bang & Olufsen. Моделът предлага четири пъти по-добро ANC представяне в сравнение с най-добрите тапи на марката преди – и всичко това без съскане и неестествено налягане в ушите, което води до усещане за лекота и спокойствие. Новата EarSense технология на Bang & Olufsen автоматично адаптира звука и шумопотискането в реално време чрез засичане на околния шум и измерване на уникалните акустични характеристики на конкретното ухо, напасвайки звука и тишината за това персонално „бягство“. Слушалките разполагат с технология за намаляване на шума от вятър, която смекчава ефекта на средата около потребителя. Благодарение на три микрофона във всяка слушалка, всеки разговор впечатлява с неподправена чистота, гарантирайки кристално чисто улавяне на речта дори в много натоварени среди.

Когато слушате музика, отговаряте на повиквания или превключвате режимите на осъзнатост и фокус с TrueTransparency™, Beo Grace предлагат естествено преживяване с чистота, баланс и контрол, независимо къде сте, което предефинира категорията от слушалки на Bang & Olufsen.

Интуитивни по дизайн

Beo Grace са най-интелигентните слушалки на Bang & Olufsen до сега и променят границите на миниатюризация и технологична интеграция. Слушалките са проектирани да се впишат незабележимо във вашия живот с набор от нови функции и иновации:

Пространствено аудио, което звучи естествено:

Beo Grace могат да виртуализират всеки стерео микс и са оптимизирани за Dolby Atmos като осигуряват по-естествено преживяване при слушане

От шума до нюанса:

Шест микрофона със студийно качество на Bang & Olufsen и най-усъвършенстваното адаптивно активно шумопотискане до сега с настройки в реално време спрямо напасването към ухото и заобикалящата среда. Тази технология фино настройва най-силното възможно блокиране на шума, така че нищо не стои между вас и вашата музика.

Пълна прозрачност:

Новата технология TrueTransparency™ надгражда върху Beoplay H100. Чрез използване на най-новите високопрецизни микрофони, тя пресъздава заобикалящата среда с поразителен реализъм, без съскане и изкривявания. Светът звучи точно както трябва – толкова естествен, че може да забравите, че носите слушалки.

Тактилни контроли:

Усещане за прецизна сила в твърда алуминиева тръба в съответствие с обратна аудио връзка в реално време, която се възприема като механично кликване. Натиснете, за да стартирате възпроизвеждане или паузирате, да прескочите напред или назад и да превключите между активно шумопотискане и прозрачност. Всяко натискане е ясно, отчетливо и удовлетворяващо. По-сигурно и тактилно от докосването, с безотказна работа във всякаква среда.

NearTap™:

Настройте силата на звука с прости почуквания. Дясната страна увеличава, а лявата намалява нивото. Без фрустрация и странно работещи контроли.

Бързо зареждане, продължителна производителност:

Пет минути зареждане дават до 2,5 часа възпроизвеждане. При пълен заряд Beo Grace предлагат до 4,5 часа време за слушане и до 17 часа с ANC при използване на кутийката за зареждане.

Развиваща се софтуерна платформа:

Beo Grace използва новата платформа Amadeus за портативни устройства на Bang & Olufsen. Тази софтуерна платформа подлежи на ъпгрейд по дизайн, така че Beo Grace ще продължат да се развиват с помощта на софтуерни обновления, предлагащи подобрено представяне и преживяване.

Технология за поддържане на здравето на батерията:

Bang & Olufsen си партнира с Breathe, лидер при интелигентните батерии, за да представи иновативна технология в Beo Grace. Това стратегическо партньорство цели да премахне ограниченията по отношение на жизнения цикъл на батерията посредством иновация за управление на захранването. В сърцето на Beo Grace е уникална система за управление на батерията, която е надхвърлила 2000 цикъла на зареждане при вътрешни изпитания, което поставя нов стандарт при аудио устройствата. В сравнение с петстотинте цикъла* които са стандарт за повечето потребителски устройства, това демонстрира какво е възможно, когато софтуерът и дизайнерската работа обединяват сили за увеличаване на живота на батерията. (*Стойността е измерена на база на стандартния живот на батериите на безжичните слушалки, който според проучване в Google е 500 цикъла на зареждане.)

Beo Grace се предлага с тригодишна гаранция, знак за отговорността на Bang & Olufsen към качеството и следпродажбената грижа. Вече налични в цвят Natural Aluminium, те се предлагат в шоурума на Bang & Olufsen в София на бул. „Черни връх“ 53 (сграда M Car) на препоръчителна цена от 2350 лв. и могат да бъдат поръчани онлайн на beostores.bg.