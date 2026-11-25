ВиК Бургас спря водата в града часове преди предварително обявения час - 12,00, което предизвика недоволство сред жителите на различни райони, съобщи БНР.

От дружеството се извиняват на своите абонати и обясняват, че причината са непредвидени аварии на съоръжение по тръбопроводите за Несебър и Поморие.

Ремонтните екипи са започнали работа по отстраняването им още през нощта срещу сряда, 25 ноември, а водоподаването ще бъде възстановено след приключването на аварийните и планираните дейности.

Пред БНР Бургас директорът на дружеството Златина Димитрова уточни, че резервоарите вероятно не са били достатъчно пълни, което е довело до спад в налягането и преждевременното спиране на подаването.

Според нея, прекъсването ще продължи до 08:00 часа утре, 26 ноември, докато се извършват строително-монтажните работи по деривация "Камчия" и ремонтите по съоръженията.

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