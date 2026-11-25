Във връзка с футболната среща между отборите на ЦСКА и Трабзонспор, която ще се проведе на 26 ноември 2026 г. на стадион „Българска армия“, Столичната община осигурява допълнителен транспорт след края на мача, съобщиха от "Московска" 33

Работното време на метрото по линии М1, М2, М3 и М4 ще бъде удължено, като влаковете ще се движат до приключване на извозването на пътниците от метростанциите „Стадион Васил Левски“ и „Орлов мост“.

За обслужването на очаквания засилен пътникопоток ще бъдат осигурени и съчленени автобуси по нощните линии N1 и N2. Така ще бъде увеличен капацитетът на превозните средства и ще се улесни придвижването на феновете след края на срещата.

Мерките са съобразени с очаквания голям брой посетители и прогнозния час на приключване на футболната среща – около полунощ.

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