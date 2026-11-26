Федералната комисия по комуникации на САЩ предостави първото в историята разрешение за съзвездие от центрове за данни в космоса. Комисията предоставя на SpaceX разрешение да разположи 1 000 000 орбитални изчислителни модула за обработка на огромни количества данни, които да се използват обратно тук, на Земята.

Това обещава да доближи човечеството до цивилизация, която може да използва пълната мощност на Слънцето. Системата също функционира в съответствие с правилата на FCC за орбитални отломки.

Председателят Брендан Кар излезе със следното изявление:

„Америка води света към ерата на свръхинтелигентността. Под ръководството на президента Тръмп Съединените щати решително действат, за да гарантират, че тази пробивна технология създава възможности, стимулира инвестициите и носи трайни ползи за американския народ. Днес FCC ускорява това усилие, като за първи път предоставя разрешение за разполагане на 1 милион орбитални изчислителни модула за центрове за данни в космоса. Това действие открива смела нова граница за изчислителната инфраструктура, необходима за подкрепа на лидерството и растежа на Америка.

Изчислителните центровете за данни пренасочват изчислителния капацитет извън Земята. SpaceX и многото конкуренти, работещи върху собствени орбитални центрове за данни, отговарят на момента.

"Това е видът американска изобретателност, който може да обедини силите ни в космоса и напредналите технологии, да укрепи икономическото ни лидерство и да разшири благоденствието тук, у дома“, посочва Кар.

Илон Мъск планира да пренесе част от своите изчислителни операции в орбита, където модулите ще могат да получават почти непрекъснат поток от слънчева енергия.

Предвижда се те да бъдат разположени на височина между 500 и 2000 км, като до 2038 г. ще бъдат изстреляни половин милион.

Amazon, Viasat и Американското астрономическо общество смятат, че това ще усложни ситуацията в орбита, където сега има към 17 000 спътника, над 11 000 от интернет съзвездието Starlink на SpaceX.

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