Вълчев: Нито един ученик няма да учи религия насила

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев отново защити предложените от МОН реформи в образованието, съобщава БНР. Това се случи по време на заседение на образователната комисия в Народното събрание. Сред промените е и добавянето на предмет "Добродетели и религии", което предизвика обществено недоволство и протест в центъра на София.

Министърът обясни, че все още няма разработени програми по предмета "Добродетели и религии" и подчерта, че нито един ученик няма да учи религия насила и ще има възможност за избор:

"Все още нямаме учебната програма. Най-вероятно през ноември ще се приеме Законът за предучилищното и училищното образование. Ние ще използваме тези два месеца да довършим работата - специално по тези учебни програми. След това ще бъде проведена и подготовката на началните учители. Нито един свещеник, свещенослужещ няма да влиза в училище. Този предмет във всичките му програми ще се води от учители. Тези родители, които не са преднамерени, които не водят идеологически битки срещу религията, са спокойни", посочи Вълчев. "Ние в момента имаме религия в българската образователна система и няма никаква драма. Това, което правим - единствено разширяваме достъпа. Това ще бъде час по възпитание, ще има алтернативната програма за добродетели", каза още той.

По темата с провеждането на Национално външно оценяване догодина и включването на новите интегрални задачи в изпита по математика, министърът посочи, че в него ще бъдат включени практически задачи, които ще предполагат и разбирането по-точно на основни понятия от природните науки:

"Децата трябва да знаят какво е ток, да знаят какво е съпротивление, какво е ват, киловатчас, волт, какво е киселинност и рН."

Вълчев увери, че всички училища са готови за 15 септември, въпреки че има места, където ремонтите не са приключили през лятото и ще се наложи да се създадат неудобства за учители и ученици.

По време на изслушването в ресорната парламентарна комисия министърът и депутатите засегнаха и ролята на изкуствения интелект при работата с ученици със специални потребности.

"В момента се правят нови програми за професионална подготовка, които също ще отразяват последните развития в сферата на изкуствения интелект", каза Вълчев.

За "учене чрез изкуствения интелект" той посочи одобрения проект за дигитална трансформация на училищното образование, който ще включва AI модули за идентифициране на дефицити и персонализирано обучение, и подчерта необходимостта от собствен специализиран модел, разработен от български институти при спазване на регламента за личните данни, съобщава БТА.

"Обучението трябва да бъде балансирано и предпазливо насочено към изграждането на умения, а не към ерозията на уменията“, каза Вълчев, като отбеляза рисковете от ИИ и подчерта, че базовите умения от общообразователните дисциплини стават още по-важни.

Той цитира проучвания, показващи, че ползването на готови резултати от AI намалява мозъчната активност и води до трудности при запомняне на нов материал при учениците. Като решение предложи методи като обърната класна стая, при която учениците обработват материала вкъщи, а в клас го обсъждат.

Относно смяната на директори на 280 образователни институции Вълчев обясни: