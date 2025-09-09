''Училището не е църква или джамия''. Петиция и протест в София зоват за качествено образование

Утре вечер в центъра на София ще има протест под надслов "Училището не е църква или джамия".

Протестът ще започне в 18 часа пред сградата на Българската народна банка (БНБ) на пл. "Княз Александър I". Заявката е протестът да прерасне в шествие до Националната библиотека, където демонстрантите ще поднесат цветя пред паметника на Св. св. Кирил и Методий.

Организаторите на протеста настояват за запазване на светския характер на българското училище чрез противопоставяне на опитите за това, което според тях е прокарване на религиозна пропаганда под претекст за „образователна реформа“.

"Искаме истинско и качествено образование, а не разхищение на човешки и финансов ресурс. Докато върху родители и ученици се стоварва цялата вина за провалите в системата, ние плащаме все повече за частни уроци. Крайно време е да поискаме прозрачност, отговорност и конструктивен диалог. Искаме заедно - МОН, учители, родители и ученици да решаваме истинските проблеми, а не да ставаме жертви на разделение и конфликти", заявяват организаторите на събитието в социалните мрежи.

В описанието на протеста пише още, че училището не може да бъде терен за опасни идеологически експерименти.

Събитието е в отговор на 5-часовото заседание на Комисията по образование и наука – среща, която трябваше да бъде професионален разговор за бъдещето на българското образование.

Според протестиращите въпросното заседание се е превърнало в сцена на "координиран натиск за въвеждане на задължително вероучение" и "демонстрация на арогантност и унижение към ученици и граждански организации, дръзнали да мислят критично".

Същевременно в отворено писмо до премиера Росен Желязков и председателя на Народното събрание Наталия Киселова множество учители, адвокати, журналисти, писатели и граждански активисти призоваха за истинско и качество образование за българските деца и младежи.

До момента петицията е подписана от общо 2 756 души и подкрепена официално от Асоциация "Родители".

В отвореното писмо пише, че училищното образование в България се намира в тежка, дългогодишна и безмилостно задълбочаваща се криза, която застрашава устоите на самото ни общество.

"Решаването на тези проблеми и предприемането на адекватни мерки за осъвременяване на българското образование е въпрос на оцеляване и бъдеще за всички нас. Вместо това МОН и неговите сателити упорито следват политики, които не интегрират, а сегрегират; не развиват, а потискат; не решават, а прикриват; не координират, а контролират. За пореден път ни предлагат псевдомерки и псевдореформи, противоречащи на базови педагогически принципи и ценности и рискуващи още по-голямо задълбочаване на проблемите, включително спорни, потенциално опасни промени в Закона за предучилищното и училищното образование", пише в петицията.

Подписалите писмото настояват депутатите да не приемат спорни поправки на парче, които ще костват ценни ресурси, ще затлачат важните секторни реформи и ще предизвикат още по-голямо обществено разединение.

Те предлагат да се създаде независим национален Съвет по образованието към Министерски съвет (МС), който да инициира сериозен обществен и експертен дебат за целите на съвременното образование и да очертае план за тяхното постигане, подчинен на задълбочени анализи и научнообосновани методики.