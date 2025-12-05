Национален рибен фест в София днес

Национален рибен фест ще се проведе днес в София, съобщиха организаторите от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Събитието ще посреща посетители на площад „Гина Кунчева“, до паметника на Васил Левски, от 10:00 до 19:00 часа.

Програмата на Националния рибен фест включва демонстрации, лекции, кулинарно шоу, арт инсталации и занимания за деца. Посетителите ще могат да опитат рибни ястия на себестойност и да се насладят на концерт на Стефан Илчев.

Фестивалът цели да популяризира богатството на българските морета и водоеми, да повиши информираността относно рибните продукти и да насърчи по-честото присъствие на рибата в семейното меню.

Основната цел е да се създаде платформа, която укрепва доверието и интереса към рибарския сектор, да стимулира консумацията на риба и да показва богатството на българските морски и вътрешни водни ресурси.