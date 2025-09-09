Асоциация ''Родители'': Образованието има нужда от цялостна реформа, не от промени на парче

За цялостна реформа в образованието, призовават от асоциация "Родители" с позиция в навечерието на новата учебна година.

Според тях Министерството на образованието и науката (МОН) е предприело промени, които предизвикват безпокойство - въвеждането на задължителен предмет "Добродетели и религии", ранното профилиране чрез прием в математически и природоматематически гимназии след 4 клас; оценката за поведение и забраната за ползване на телефони в училище.

От Асоциация "Родители" предлагат своята визия за постигната модерна, приобщаваща и ефективна образователна система.

Във фокуса на учебния процес да бъдат поставени развитието на функционална грамотност, критично мислене, практически умения и социално-емоционални компетенции. Образованието трябва да формира у децата здравна култура, дигитално-медийна грамотност, гражданско съзнание. Необходимо е още системно въвеждане на механизми за подкрепа на учениците и учителите, както и за устойчиво разпространение на добри педагогически практики.

Качественото образование е невъзможно без грижа за социално-емоционалното развитие на децата. Това означава: развитие на умения за сътрудничество, емпатия, саморегулация и разрешаване на конфликти; системна подкрепа чрез училищни психолози, ресурсни учители и социални работници; програми за превенция на стреса, тревожността и насилието в училище.

Дигитално-медийната грамотност е основно умение за 21 век. Училището трябва да дава на учениците знания как да използват безопасно и отговорно дигиталните платформи, как да разпознават фалшивите новини и манипулативното съдържание, как да създават и споделят съдържание по етичен и критичен начин.

Целеви програми за привличане на млади специалисти, ясни механизми за професионално развитие, стажове и наставничество, кампании за утвърждаване на учителската професия като престижна и социално значима. Настоящите учители също се нуждаят от подкрепа и продължаваща квалификация, от по-малко административни тежести и повече време за работа с децата.

Важно е да бъдат създадени механизми за редовен и прозрачен диалог между учители и родители и за насърчаване на родителското участие в училищните политики и общностни инициативи, подчертават от асоциацията.

Асоциацията е сред подписалите петицията за качествено образование организации.