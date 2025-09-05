Само за година: 67 ученици преместени в най-желаните софийски гимназии извън класирането

Само за изминалата учебна година над 60 деца са били приети извън класирането в най-желаните софийски гимназии "по здравословни или социални причини". Това е станало благодарение на вратичка в нормативната уредба, която позволяваше по предложение на директора и с одобрение на РУО и комисия към МОН ученици да се преместват в особени случаи, свързани със здравословни, социални и други причини.

Сред 10-те гимназии с най-висок бал в София осем са приели общо 67 ученици по този ред. Рекордьори са НПМГ с 13 записани ученици и Втора английска с 11. Във Френската гимназия по същия начин са били приети 9 ученици, в СМГ - 8, по 7 в 73-то училище (Втора немска гимназия) и в 51-во училище "Елисавета Багряна". По 6 ученици са записани в Първа немска (91-во училище) и в Първа английска, показват данни, които OFFNews получи от МОН и РУО-София по Закона за достъп до обществена информация. Няма записани по този ред в Испанската гимназия и в ТУЕС.

Запитването ни включваше 10-те гимназии с най-висок бал, затова не можем да кажем колко още ученици са влезли в други училища.

Няма как да се посочи доколко този прием е бил наистина справедлив. Поради защита на личните данни институциите не дават подробности за мотивите за решенията.

Практиката е смущаваща, тъй като трудно се аргументира защо ученик със специфични здравословни проблеми или тежко семейно положение има нужда да влезе точно в гимназиите с най-висок бал.

Тази вратичка вече е затворена с промени в наредба на МОН, но не е единствена. Към Регионалното управление на образованието (РУО) продължава да действа комисия, в която експерти от Министерството на здравеопазването (МЗ) преценяват дали даден ученик може да бъде записан в конкретно училище заради хронично заболяване или тежко социално положение. За нея съобщи в разгара на тазгодишната кандидатгимназиална кампания депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова. OFFNews успя да събере данни за тези практики благодарение на Закона за достъп до информация. Информацията ни е частична, тъй като заради защита на личните данни РУО не изпрати пълна справка за приетите по този ред деца, отказа да посочи и в кои училища те са насочени, тъй като - според РУО - това би направило учениците лесни за идентифициране. В запитването си изрично бяхме посочили, че искаме да научим броя на приетите ученици, учебните заведения и мотивите за приема, без имената им.

От отговора на РУО-София става ясно, че през формираната от тях комисия, включваща и експерти от МЗ, тази година са приети 44 деца, а миналата - също 44. Някои от тях са със специфични заболявания, заради което са насочени към конкретни училища (описваме ги по-долу):

• Ученик с хронично гастроентерологично заболяване е насочен към училище без засилено физическо натоварване.

• Ученик със сензорно увреждане е насочен към училище с адаптирана среда.

• Ученик с автоимунно заболяване е насочен към специалност без лабораторна или клинична практика.

Други "насочвания" обаче са притеснителни, алармира Белобрадова. - Оказва се, че за няколко деца „най-подходящи“ са Френската гимназия, ТУЕС, Немската гимназия, НПМГ и други училища, за които хиляди седмокласници са се готвили с години. В списъка има много училища и става въпрос за приблизително петдесет деца в София, но притеснителните пренасочвания са около 20. Този механизъм винаги е съществувал и затова е минавал „под радара“.

Депутатката настоя за следващата година този ред да бъде преразгледан.

Министерството на образованието и науката показа воля да реши проблема по темата. През следващата година този механизъм за прием трябва да бъде внимателно преразгледан, за да се анализират критериите, заяви Елисавета Белобрадова.

За тези места учениците не се явяват на НВО, а влизат преди общия прием. След това съответната гимназия обявява за план-приема толкова места по-малко, колкото ученици е приела предварително.

Какво е предприето дотук

В голяма степен приемът на "особените случаи" бе ограничен с промени в Наредба № 10. В отговора си до OFFNews МОН уточнява, че "с одобрени изменения от месец юни 2025 г. в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование отпадна съществуващата досега възможност за преместване на ученик в друго училище в особени случаи, свързани със здравословни, социални и други причини. Дори в случай на преместване на един ученик в друг град за записването му в съответно училище задължителен критерий остават образователните резултати. Учениците от V до XII клас, които искат да се преместят в друго училище над утвърдения план-прием, следва да имат бал по-голям или равен на минималния за съответната паралелка в приемащото училище.

Втората вратичка - за учениците с хронични заболявания - обаче остава. Тя безспорно е полезна за деца с особени обстоятелства, но липсва прозрачност дали покрай тях не влизат и други. Такива примери в миналото имаше и OFFNews разказа за тях в друго свое разследване. Резултатите от проверката по сигнала на Елисавета Белобрадова все още не са обявени.