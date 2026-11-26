"Бесен съм от кадрите с нападенията над феновете на Левски в Марсилия! Българи отиват да подкрепят любимия си отбор, а стават жертва на брутална агресия, включително на самия стадион!" - заяви в четвъртък вечерта председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.
"Къде е френската полиция? Къде е охраната на стадиона? Къде е УЕФА?! Как е възможно да знаеш предварително за опасността и да допуснеш подобно насилие?! Настоявам българското правителство незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти. Очаквам УЕФА да наложи най - тежките наказания на Олимпик Марсилия, защото видяхме сянката на стадион “Хейзел”!" - каза Борисов.
"Феновете на Левски заслужават уважение и защита, а не да бъдат превръщани в мишени на хулигани! Изразявам пълната си подкрепа и солидарност с тях и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите. На терена можем да бъдем съперници, но когато посягат на българи, трябва да бъдем единни! Никой няма право да бие и унижава български граждани. Никой и никъде! Кураж! С вас съм!" - заяви още Бойко Борисов.
В четвъртък вечерта Левски отстъпи с 0:1 като гост на френския футболен клуб Олимпик Марсилия в мач от петия кръг на основната фаза в турнира Лига Европа.
"Недопустимо!"
"Да, България" също излезе с позиция тази вечер. В позицията се казва:
"Два поредни дни български граждани са обект на брутално, непровокирано насилие в Марсилия, при пълна абдикация на френската полиция да осигури сигурността им в града и на стадиона по време на футболния мач между местния “Олимпик” и българския “Левски”.
Настояваме българските държавни институции, посолството и консулствата във Франция да реагират незабавно и категорично в защита на българските граждани, за да се осигури безопасността им в Марсилия до завръщането им в страната и да бъде оказана адекватна медицинска помощ на пострадалите. Настояваме посланикът на Република Франция да бъде поканена в Министерството на външните работи за обяснение.
Българската държава е длъжна да защитава здравето, сигурността и достойнството на българските граждани навсякъде по света. Случилото в Марсилия е недопустимо! Вярваме, че приятелска Франция ще поеме пълната отговорност за бездействието и пропуските по охраната на реда в Марсилия, заради което пострадаха български граждани, и няма да допусне подобни ексцесии в бъдеще."
Външно реагира през нощта
В 23:20 ч. българското МВнР излезе с позиция, в която се казва:
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"Министерството на външните работи категорично осъжда нападенията срещу български граждани в Марсилия. Насилието и посегателствата срещу личната неприкосновеност са недопустими.
Настояваме компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около инцидентите и да подведат под отговорност извършителите. МВнР ще изпрати нота до френската страна, с която ще настояваме за пълно разследване на случилото се.
Генералният консул на Република България в Лион и почетният консул на България в Марсилия следят на място развитието на случая и са в готовност да окажат необходимото съдействие на българските граждани."
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