Софийската районна прокуратура задържа пети обвиняем по досъдебно производство, образувано за блудствени действия спрямо непълнолетно момиче.

Петият обвиняем е младеж на 19 години. Събраните до момента доказателства сочат, че на неустановена дата в края на август - началото на септември 2026 г. в близост до метростанция „Александър Малинов“ в София "обвиняемият И.Д. е принудил 16-годишно момиче да претърпи нещо противно на волята си, като е използвал сила за това", съобщиха от прокуратурата.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо И.Д. и А.Дж., който на 25 ноември беше обвинен за създаване на порнографски материали и хулигански действия.

И.Д. е петият задържан по досъдебното производство, което първоначално бе образувано за това, че на 31.10.2026 г. срещу 01.11.2026 г. в апартамент в София три непълнолетни момчета са извършили действия с 15-годишно момиче.

Към момента останалите трима обвиняеми са задържани под стража по искане на Софийска районна прокуратура.

От чисто наказателно-правна гледна точка мога да кажа, че днешното обвинение е свързано с нова жертва, но това е момиче, което така или иначе е в тази компания и е присъствало на партито [в нощта на Хелоуин] - съобщи пред БТА говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов.

Задържаният днес 19-годишен младеж не е присъствал на партито на Хелоуин, въпреки че е част от компанията.

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