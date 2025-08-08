Обектив на надеждата: деца-бежанци разказват чрез фотографии своите истории

Някои истории започват със снимка.. А тази започва със сърце. През 2020 г. фотографът Михаела Вачева решава да събере стара фотографска техника от приятели в САЩ. Вместо да я задържи за себе си, я донася в България – за да я подари на деца, които нямат нищо. И които, макар и без семейство или документи, носят в себе си свят, който има нужда да бъде показан/споделен.

Така се ражда „Фотоработилница 66“ – проект, който не просто учи деца бежанци на фотографски умения. Той им дава универсален език, чрез който да общуват със света. Сдружение „Мулти култи колектив“ прегръща идеята, а Нов български университет отваря вратите си за провеждане на обучението.

„Фотоработилница 66" е сред 40-те проекта, подкрепени в рамките на седмото издание на програмата „Ти и Lidl". Тя получава финансиране в направление #BeFair – с фокус върху социалната справедливост и равнопоставеността.

„Фотоработилница 66“

Много от децата-бежанци, поради социални и културни бариери, често остават изолирани, неграмотни и с несигурно бъдеще в Европа. Затова „Фотоработилница 66“ всъщност им предоставя много повече от знания – тя им помага да изградят самочувствие, да се изразят, да разкажат своята история през обектива.

В продължение на няколко седмици участниците преминават през интензивен курс, след който създават свои авторски проекти. Кулминацията е фотоизложба в сърцето на София – възможност обществото да види света през очите на младежи, които не са избирали пътя си, но избират как да го разкажат. Изложбата насърчава емпатия, солидарност и приемане.

Един специален вторник

Всяка сутрин по време на обучението във „Фотоработилница 66“ започват с преглед на най-добрите кадри от предишния ден – момент, в който участниците се учат, споделят и вдъхновяват. Именно в такъв момент Георги Ненов - #ДетективътНаДоброто в най-голямата социално-отговорна инициатива „Ти и Lidl“ - се среща с младежите и екипа на сдружение „Мулти култи колектив“.

Точно в 10:00 ч. осем младежи пристигат – всеки с фоточанта и със своя първи собствен фотографски апарат.

„Много хора ми казваха, че съм наивна – че ще продадат техниката веднага“, споделя Михаела Вачева. „Да, има такъв риск, но това е възможност, която никой не може да им отнеме – да се изразяват, да се заявят.“

Георги Ненов остава трогнат от емоциите – както в снимките, така и върху лицата на децата. „Искрено любопитство, радост, свян, смях. Един от младежите закрива очите си и тихо моли: “Махнете тази снимка. Срам ме е да се гледам”. На кадъра той е уловен в момент на усилие – набира се на тренировъчен лост, съсредоточен и решителен“, разказва той.

Кадри от бежанския център, на цветя, светлина, лица и жестове – стотици образи на надеждата, родена от обектива. Всички те ще бъдат събрани в изложба – разказ от децата на света за света.

Гласът на децата, който променя

След срещата си с участниците #ДетективътНаДоброто споделя, че е дълбоко впечатлен от силата на проекта да превърне болката и несигурността в изкуство. Инициативата не просто учи на фотография – тя дава надежда и нова перспектива. В края на обучението всяко дете получава собствен дигитален фотоапарат – символ на новото начало и възможността за продължаване на този път.

„Всички сме свикнали да виждаме бежанците като статистика или част от новинарските заглавия. “Фотоработилница 66” ни показва истински лица и историите, създадени от самите тях. Това е проект, който променя не само техния живот, но и нашето възприятие“, допълва Георги Ненов.

За нашето общо утре