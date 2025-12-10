Обезопасяват счупените на масовия протест плочки на Ларгото

Столична община обезопасява част от Ларгото заради начупена настилка. Официалното обяснение е, че плочките са счупени по време на протестите в София, което налага ограждане на обекта, за да се предотвратят инциденти и да се извърши ремонт.

Регионалният исторически музей – София, който стопанисва Ларгото, вече е възложил обследване и техническа експертиза на носещата конструкция на екип от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Оказва се, че плочките на Ларгото са залепени за стоманени плоскости, които от своя страна са поставени върху пластмасови трупчета.

Доц. Тодор Чобанов, зам.-министър на културата, обясни в ефира на БНТ, че настилката, която се е начупила, всъщност не са плочки, а капаци на отводнителната система. Той припомни, че при завършването на комплекса през 2016 г., кметът Фандъкова е приела обекта чак след две години допълнителни дейности, тъй като огромният комплекс (14 000 кв. м.) е имал сериозни проблеми с отводняването. Зоната има силен естествен наклон и там се събират води, което налага изграждането на много мащабни отводнителни системи, покрити именно с тези капаци.

Чобанов посочи, че проектантско-изпълнителският екип не е предвиждал голямо натоварване в тази зона – нито преминаване на техника, нито събиране на големи групи хора, особено между куполите. Поради това, след 10 години експлоатация, е налице разрушаване на системата за покриване на отводняването, което налага извършването на спешен ремонт.

Той припомни, че при приемането на обекта през 2016 г. са констатирани различни проблеми.

"Които две години се отстраняваха тогава от екипите на Министерството на културата и изпълнителите, след това си има експлоатация. Такъв комплекс трябва да се поддържа. От 2018 година стопанин на Ларгото, на площад "Света Неделя", на всички околни пространства е Столична община и тя трябва да изпълни своето задължение на добър стопанин. Още архитект Здравков през 2021 - 2022 г. разработи концепция как да се подобри тази система за отичане на водите, така че да няма този проблем. Общината трябва да я приложи. Ако слезем на 10 метра надолу, ще видим в подземното ниво, че дори плочките, които падат от настилката, не се лепят. Така че крайно време, ние извършихме една проверка преди около 2 месеца, написали сме констатации, изпратили сме ги на столичния кмет и негови екипи. Много се надяваме те да бъдат прочетени и разбрани. Тук проблемът не е музеен, не става дума за музейна работа, както се опитват да ни внушават. Проблемът е строителен и трябва съответните отговорни лица да приложат решението, което архитект Здравков изработи, за да нямаме такива проблеми."

Чобанов призова хората, които ще се събират в района довечера, да преминават със силно повишено внимание. Той предупреди, че куполите не са предвидени за натоварване с тежки килограми, поради което в зоната съществува риск.