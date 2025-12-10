Промени в движението в София заради протеста довечера

Организация на движението във връзка с провеждането на протест тази вечер, обяви Столична община.

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на СДВР, без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- на паркинга на пл. „Княз Александър I“;

- на ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;

- на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

- на ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

- на пл. „Николай Гяуров“.

От 18.00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства:

- на ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;

- на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

- на ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и места.