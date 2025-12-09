Спешни мерки за оздравяване на пазара искат производители на мляко и млечни продукти

Членовете на Националната асоциация на млекопреработвателите (НАМ) и на Българския фермерски кооператив (БФК) призовават за спешни действия на държавата във връзка с тежките структурни деформации на пазара на храните в България, установени в междинния секторен анализ на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Най-сериозните проблеми според доклада са при производството и доставките на мляко и млечни продукти. Проучването на антимонополния регулатор изследва цялата верига на доставки на храни в България – от производителя до търговеца на дребно.

Изводите на КЗК не са изненадващи. От години българските животновъди и млекопреработватели предупреждават, че са оставени в режим на оцеляване, вместо да получат подкрепа, за да се развиват като индустрия. Анализът отчита трайно намаление при производството на сурово мляко – намалява броят на отглежданите млекодайни животни, както и общото количество суровина, с което работят преработвателите.

Изкупната цена на млякото продължава да е по-ниска от средното ниво на ЕС, като през м. юли 2025 г. вече е с 10,1% по-ниска. В същото време крайната цена на млечните продукти за българските потребители в магазините неудържимо расте.

Спешни мерки в сектора

Организациите призовават за няколко спешни мерки, които да оздравят пазара и да спасят сектора от свиване и фалити.

Нормативно утвърждаване на браншови и национални стандарти за проследяване не само на безопасността на храните, но и на минималните качествени и хранителни показатели на произвежданите продукти. В името на най-добрия контрол, а именно, контрола между конкуренти на пазара, да се дадат правомощия на национално представените браншови организации за контрол върху безопасността и качеството на храните, успоредно с БАБХ.

Приемане на Закона за агрохранителната верига, който да регулира пазара от производството на суровината до продажбата на готовата продукция в магазините – така че да се защитят интересите на всички участници в сектора и да се премахнат драстичните разлики между изкупните цени на суровината и цената, която плаща потребителят за храна в магазина.

Истински контрол и съществено ограничаване на сивия сектор в животновъдството и млекопреработката. Бездействието по този дългогодишен проблем, освен че създава нелоялна конкуренция на производителите, които работят и отчитат дейността си прозрачно, ощетява националния бюджет.

Разширяване на обхвата на компенсациите за електроенергия със секторите животновъдство и хранително-вкусова промишленост. Към момента те са изключени, което поставя целия аграрен сектор в неравностойно положение спрямо други енергийно-интензивни браншове и застрашава устойчивостта на производството на храни в страната. Резултатът ще е ново повишаване на цените на хранителните продукти за потребителите.

Отпадане на увеличенията на данъците и осигуровките, заложени в бюджета за 2027 година, които ще нанесат пореден тежък удар върху най-чувствителния, но в същото време критично важен за държавата сектор.

Българските животновъди и млекопреработватели настояват да участват активно в обсъждането и въвеждането на държавните мерки, които имат отношение към производството на храни в България.