Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама младежи на 25 и 26 г., Които нападнали и причинили телесна повреда на полицай.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 24.11.2026 г. около 18:20 часа в София, обвиняемите В.Р. и В.Д. са хвърляли камъни по полицай по време на изпълнение на служебните му задължения. В следствие на ударите му причинили лека телесна повреда.

По случая се води досъдебно производство. Ако бъдат признати за виновни, ги чака затвор до 3 г.

Двамата нападатели са задържани за срок до 72 часа, но предстои да бъде внесено искане в съда за постоянен арест.

Следете новините ни в :