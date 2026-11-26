"Демократична България" предлага от 1 януари догодина държавата да инвестира 1000 евро за всяко новородено дете в негова лична инвестиционна сметка. Парите ще могат да бъдат използвани когато лицето навърши 60-годишна възраст. Но ако се случи нещо непредвидено, то ще може да използва парите и по-рано.

"Тези пари в рамките на 60 години растат на световните пазари. Те са наследяеми, те са неприкосновени. За период от 60 години номиналният размер от тези 1000 евро с растежа им ще бъде над 300 хиляди евро, без да се добавят допълнителни средства от родители или работодатели", заяви депутатът Йордан Иванов от ДБ.

По думите на "Демократична България", такъв модел има в САЩ, Германия, Гърция и в Израел, и ще струва на българския бюджет малко над 50 милиона евро, което се равнява на 0,09% от публичните разходи.

"Това, което искаме ние, е държавата да създаде мобилно приложение, където всеки български родител да може да вижда тези средства как растат, какво се случва с тях и с един клик да добавят средства в тази инвестиционна сметка. Средства могат да се добавят от родители, роднини и работодатели. Това са средства за най-трудния период в живота на един човек, а именно този след 60 години",каза още Иванов.

Непосредственият ефект от приемането на този закон е повишаване именно на инвестиционната и спестовната култура на българските граждани, което би повишило качеството им на живота, допълват от формацията, като ще търсят подкрепа от всички политически сили.

По думи на депутата Владислав Панев, според законопроекта тези пари ще се инвестират в борсови индексни фондови на развити капиталови пазари от Управителен съвет с представители от Министерството на финансите, БНБ и Комисията за финансов надзор. Те могат да изберат и фонд Мениджър, който е един от най-големите в Европейския съюз.

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