Когато успехът се измерва с доброто, което правиш за другите

Понякога големите промени започват с малки действия. Една идея и няколко души, ентусиазирани да отделят време след работа, водени от желанието „тук да стане по-добре“. Дали ще изчистят пътеката в близкия парк, ще помогнат за ремонта на местното читалище или ще открият нещо друго, което да направят за своята общност, зависи изцяло от тях – важното е, че намират съмишленици и подкрепа. Именно това се случва във вътрешната програма „#teamlidl за нашето утре“ – инициатива, в която служителите на Лидл България сами предлагат и реализират свои доброволчески проекти, а компанията ги финансира.

През 2025 г. програмата подкрепи седем различни идеи с общо 42 000 лева. Те се случват в четири посоки – опазване на природата, социално равенство, подкрепа за културата и активния начин на живот. В края на лятото седемте проекта вече са реализирани, а резултатът е пъстра карта от каузи. Общият знаменател зад тях е един: активни хора, които запретват ръкави, за да оставят след себе си нещо по-добро.

Дом за нощните птици

На Витоша живеят едни „странни птици”, за които рядко мислим – горската улулица и пернатоногата кукумявка. Екипът „Lidl Owl Stars“, съставен от служители на Лидл България, решава да им помогне. Доброволците изработват и монтират 10 гнездилки на подходящи места и обновяват информационните табели по популярни маршрути. Така за птиците има дом, а за туристите – място, откъдето да научат повече за тези крехки обитатели на планината и ролята им в екосистемата. Партньори са Българско дружество за защита на птиците и ПП Витоша, които се присъединяват към призива, че опазването на биоразнообразието е споделена отговорност.

Пътеката към пещера Снежанка

Друга екоинициатива ни отвежда край гр. Пещера, по екопътеката и уникалната пещера Снежанка. Доскоро там липсват табели, парапетите са амортизирани, а маркировката – изтрита. Доброволците от местния филиал на Lidl в града се заемат да върнат красотата на това специално място. Те поправят стъпалата, поставят нови парапети и указателни табели, изграждат беседка, освежават маркировката и украсяват дърветата с фигури и декорации. В действията се включват служители на Lidl, хора от туристическото дружество „Купена“ и жители на града.

Уют за майки и деца в риск

В центъра на София се намира „Звено майка и бебе“ към Фондация „Анимус“. Там всяка година пристигат жени с деца, които търсят убежище от насилие или крайна бедност. Екип доброволци от Lidl решава да им помогне, като обнови помещенията и предложи обучение за осъзнато пазаруване и балансирано хранене. С подкрепата на партньори проектът надхвърля първоначалната си цел – освен общото помещение, се ремонтират и две допълнителни стаи: за психологическо консултиране и за ранно детско развитие. „Беше много емоционално да видиш радостта в очите на майките от това, че могат да приготвят отново любимата закуска… Дори нещо толкова просто връща на жените усещането за нормалност“, разказва Борислава Якова, служител в Лидл България.

Цветове и усмивки в дневен център „Св. Врач“

Друг проект по линия на социалното равенство и приобщаване е „Деца Слънца“, който носи радост и нови умения на деца със специални потребности. След миналогодишното първо издание, когато доброволците готвят заедно с малчуганите и ги учат да боравят с кухненски уреди, тази година инициативата се връща под нова форма. Вместо тенджери и миксери, на масата излизат четки и бои. В центъра „Св. Врач” рисуването се превръща в празник, защото за децата това не е просто игра, а арттерапия, която развива социални умения, носи увереност и автономност. Новият бонус към проекта е включването на деца на служители на Лидл България, които също се присъединяват към творческия ден.

Спортни празници: когато движението събира

На стадиона в с. Лозен месец юни започва с оживление. Доброволците от екип „Съпорта на спорта“ се заемат с Юнските спортни празници – помощ при организацията и популяризирането на събитието, осигуряването на озвучителна техника, нови беседки, храна, вода и награди за благотворителната томбола. Събитието включва музика, спорт, игри, състезания и много усмихнати лица, и приключва с подкрепата на още една благородна кауза: над 9000 лв., събрани за малката Дея от село Лозен.

Кутиите, които учат на рециклиране

Варненски екип от Lidl се заема с проблем, познат на всяко домакинство: къде отиват използваните батерии. Вместо да прашасват в чекмеджетата, те трябва да се събират и рециклират. Затова доброволците създават картонени кутии с дизайн, който да привлича вниманието и на деца, и на възрастни. Затова те организират мини-събитие през септември, в което всеки клиент на магазина на бул. „Владислав Варненчик“, донесъл батерии за предаване, получава специална кутия и стикери с напомняне за рециклиране. Проектът цели не просто еднократна акция, а създаване на навик, който остава.



Читалище „Съгласие“ – зала с ново лице







Снимки: Читалище „Съгласие“ – преди и след

В Ямбол читалище „Съгласие“ изпълнява много функции: то е едновременно дом на театъра „Невена Коканова“, на градското кино и много клубове и групи. Но времето оставя своите следи: течове, рушащи се стени, амортизирани мебели. Екип „Човешки ресурси за културата“ решава да върне живота на една от репетиционните зали. С общи усилия те предприемат цялостен ремонт на помещението: подменят настилката, боядисват стените и тавана, шпакловат колоните и ръбовете, поставят ново осветление, релси и пердета. Обзавеждат залата с нови гардероби за сценични костюми, огледало и декоративни елементи, а в ремонта помагат и семействата, и децата на доброволците. От новия сезон вокалните групи от града ще репетират в нова зала, каквато заслужават.

Седем пътеки, един хоризонт

Седем различни проекта, седем различни начина да кажеш „има смисъл“. Всички те са обединени от усилията, които чертаят карта на гражданската ангажираност. Инициативата„#teamlidl за нашето утре“ показва какво се случва, когато успехът се измерва с доброто, което правиш за другите. Когато компаниите не просто финансират, а дават сцена на своите хора да бъдат двигатели на промяна. Понякога това са десетки часове в боядисване, друг път – внимателно подбрани винтове за гнездилка на редки видове или стикери, които напомнят да рециклираме. А понякога – едно изречение, което остава в главата ти. Както казва Борислава Якова от „Мечтая за стая и как вкусно ухае“: „Компаниите могат да са двигатели и за социална промяна.” Когато съберем тези истории, получаваме една по-голяма – за хора, които днес намират време и сили да направят нашето утре малко по-добро.