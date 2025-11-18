Амер Хлехел: Палестинците и израелците трябва да имат една държава

„Мнението ми не е много популярно сред палестинците и израелците, но аз смятам, че трябва да живеем в една обща държава, не в две отделни. Никога няма да се стигне до решение, което да удовлетвори и двете страни, затова трябва да вземем най-малко лошото.“

Това заяви Амер Хлехел в “Студио OFFNews“ с водещ Калоян Константинов. Хлехел е палестински актьор, режисьор и драматург. Наскоро той изигра една от главните роли във филма „Гласът на Хинд Раджаб“ (2025). Лентата проследява реакцията на Червения полумесец на убийството на Хинд Раджаб, петгодишно палестинско момиче, убито от Израелските отбранителни сили по време на израелската инвазия в ивицата Газа.

Базиран е на истинска история и гласовият запис на малкото момиченце е реален. Филмът е написан и режисиран от Каутер Бен Хания. Той е тунизийската номинация за „Оскар“ и е спечелил редица награди, включително на 82-ия Международен филмов фестивал във Венеция. В България е показан на филмовия фестивал „Киномания“.

Актьорът добави:

„Палестинският народ страда от над 80 години заради окупацията и потисничеството. И от също толкова време сме хванати в капана на тази кървава ситуация. Най-правилно ще е да се създаде една обща демократична държава с равни права за всеки. Разбира се, изралците трябва да признаят своята вина за катастрофата, а на всеки палестинец, който е бил разселен, да се даде правото да се върне по родните си места. Ако се създадат две държави, какво би означавало това за нас, палестинците, които живеем в Израел – около 2 милиона души или 22% от населението? Ако приемем границите от 1967 г., как ще свържем Газа със Западния бряг? Какво ще означава това за израелците, които в момента живеят в Западния бряг? Всички тези хора ще трябва наново да бъдат разселени.“

Той не отговори на въпроса за евентуално име на подобна държава, защото това за него е най-малкият проблем. Ако се стигне до измисляне на име, значи всички останали трудности са преодолени и това ще стане лесно, смята той.

„За нас, палестинците, не е новост, че светът гледа безучастно отстрани. Свикнали сме властите да игнорират конфликта между израелците и палестинците. Някоя държави ще осъди действията на Израел, но няма да последват реални мерки. Те продължават да продават оръжия и ресурси на страната, след което се оплакват от случващото се.

Разликата този път бе реакцията на световната общественост. Не на правителствата, а на техните народи. Това стопли сърцата ни. Те вече са пределно наясно със ситуацията и промяната ще дойде именно от тях с времето. Вижте какво се случи на изборите за кмет на Ню Йорк. Кой би си помислил, че мюсюлманин ще е кмет на най-важния град в света? Това ще стане и на други места“, казва палестинецът.

Той коментира и военните конфликти между Израел и Хамас, Иран и Хизбула, вследствие на които бяха ударени с ракети множество населени места, включително с голям процент араби. Едно от тях е Хайфа, където живее и Хлехел:

„Аз съм против всяка война. Мога да разбера защо се случват, но съм твърдо против. Дори да се води в наше име войната, тези ракети падаха върху нашите глави – на палестинците. Не само на израелците. Защото ние живеем в общо пространство. Много е объркващо.“

Във връзка с филма, Хлехел коментира, че за целия екип е било изключително тежко да слуша записите с гласа на 5-годишно дете в последните минути на живота му. Самият той има две дъщери, едната от които е на сходна възраст. Режисьорката на лентата не споделя аудио записите до самото стартиране на снимките от уважение към паметта на Хинд Раджаб, както и за да извика искрена реакция у актьорите, които изиграват ролите на екипа на Червения полумесец.

„Занимавам се с театър и кино от 25 години и това беше първият път, в който се сблъсквам с нещо подобно, в който уменията ми ме напускат. Бяхме засмукани от ситуацията и реагирахме на мига по възможно най-истинския начин. Просто се срутих емоционално“, споделя актьорът.

Хлехел и целият екип са комуникирали с медицинските работници, отзовали се на вика за помощ на Хинд, като се били изключително отворени към това да помогнат филмът да стане възможно най-истински и въздействащ. Самите те „са спрели да дишат“, докато са говорели с момиченцето по телефона.