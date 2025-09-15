Започваме една забележителна учебна година, каза заместник-ректорът на НАТФИЗ – проф. Пенко Господинов. Той откри новата учебна година в академията за театрално и филмово изкуство. „Както казва Еклесиаст, всичко си има време – време да се родиш, време да умреш, време да садиш и време да събираш насаденото. За нас изминалата учебна година беше време на усилна сеитба. Слава богу, семената се оказаха здрави, а почвата благодатна“, добави той.

Господинов съобщи, че заради промяната на приемните изпити от септември за юли се е увеличил броя на кандидат-студентите в бакалавърските специалности – с 20%, а в магистърските – със 150%. „Въведохме и платено обучение, което даде възможност на 70 кандидат-студенти, останали под чертата, да следват мечтите си“, добави той. Създадохме лятна творческа академия за деца и младежи от осем до 18 години, а благодарение на инициативата на кмета на Бургас – Димитър Николов, личните усилия на ректора на нашата академия и всички, които съдействаха това да се случи, само за няколко месеца успяхме да създадем филиал на академията в Бургас, посочи проф. Господинов.

„Бъдете свободни, бъдете смели. Тези две неща винаги вървят ръка за ръка, като левия и десния ни крак. Ако искате да стигнете някъде, трябва да стъпите на двете. Ако си мислите, че най-трудното след приемните изпити вече е зад гърба ви, малко трябва да ви разочаровам. Но вие сте направили най-правилният избор – да давате, а не да вземате. Този избор върви с много несгоди, трудности, сълзи, но и с наградата от крехкото чувство за смисъл. И когато се питате какво да правите, когато ви стане особено трудно, не забравяйте, че отговорът е във вълшебния корен на думата трудно“, каза проф. Пенко Господинов.

От сцената бяха прочетени няколко приветствия. „НАТФИЗ формира личности, чието творчество допринася за утвърждаване на културната ни идентичност, вдъхновява обществото и носи престиж на България по световните сцени. Академията съчетава богатото наследство на българската култура с нови хоризонти и художествени търсения“, се казва в адреса от президента Румен Радев. „Обществото има нужда от творци със свободен дух с чувствителност към обществените процеси и се отговорност към бъдещето. Споделям с вас убеждението, че именно НАТФИЗ е едно от средищата, където тези качества се изграждат и утвърждават“, пише държавният глава.

Според председателя на Народното събрание – Наталия Киселова, няма съмнение че през изминалите години престижът на НАТФИЗ се е утвърдил, благодарение на високите стандарти в образователната, научноизследователската и художествено-творческата дейност, които академията следва и поддържа на световно ниво. „Заслугата за това несъмнено е на ръководството и на преподавателите, които с всеотдайност и безспорен професионализъм подготвят висококвалифицирани специалисти“, пише тя.

„Вашата академия е не само храм на знанието и творчеството, но и извор на култура, дух и вдъхновение. Оттук тръгват поколения актьори, режисьори, сценографи, кино творци , личности, които са с таланта и труда си изграждат облика на българската култура и прославят страната ни по света“, посочва кметът на община Бургас – Димитър Николов.

Пожелавам ви все така целеустремено да се развивате и да имате международни и национални постижения, защото каузата „Висше образование“ заслужава всяка наша дейност и отдаденост, пише в своя адрес председателят на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука" към КНСБ – професор Лиляна Вълчева.

Доц. Екатерина Кънчева, директор на дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ в Министерството на културата (МК), поднесе приветствие от името на министъра на културата Мариан Бачев. „Пожелавам ви сърцето да бие, защото тази професия е онази професия, без която сърцето не може. Творете, създавайте, бъдете интуитивни и обичайте всичко, което идва и си отива в изкуството“, каза тя.

В края на церемонията, продължила близо два часа и половина, бяха връчени студентските книжки на новоприетите студенти в НАТФИЗ.

На събитието присъстваха много студенти, преподаватели от НАТФИЗ, както и София Щерева – изпълнителен директор на Национален фонд „Култура“, професор Николай Михайлов – председател на надзорния съвет на „Трейс груп холд“ АД и член на съвета на настоятелите на НАТФИЗ, Алексей Христов от Американска фондация за България и член на съвета на настоятелите на НАТФИЗ, доцент Ради Димитров – заместник-ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи, Радомир Чолаков – изпълнителен директор на „Каолин“ ЕАД и член на съвета на настоятелите на НАТФИЗ, генералният директор на БТА – Кирил Вълчев.