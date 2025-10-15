„Синелибри“ представя пет български кинопродукции. Във филмовата програма, която традиционно е разпределена в три международни конкурса и няколко паралелни модула, и тази година присъстват отбрани български игрални и документални заглавия, обвързани с литературата, коментират от екипа на кино-литературния фестивал.

На 17 октомври в кино „Люмиер“ режисьорът Тодор „Тош“ Личев ще представи филма „Ахав беше тук: Размисли за Моби Дик“. На преден план са театралната трупа, режисьорката Диана Добрева и писателят Александър Секулов, автор на драматизацията по класическия роман на Херман Мелвил.

В основния конкурс – за най-добър игрален филм по книга, е селектирано само едно българско заглавие - драмата „Диви ягоди“, дебют в игралното кино на Татяна Пандурска. Освен че е в конкурса на „Синелибри“, „Диви ягоди“ е единственото българско участие и в селекцията на 41-вия фестивал във Варшава тази година. Вдъхновен от документални разкази от сборника „Забравени от небето“ на Екатерина Томова, филмът разказва историята на нюйоркска архитектка с български корени, която пристига в село в Родопите, за да наследи запустялата къща на своята баба. Завладяна от спомените на местните жители и от драматичната история на бащиния ѝ род, Дафни ще получи шанс да преоткрие себе си. Прожекцията ще е в кино „Люмиер“ на 20 октомври.

С късометражния филм „Пътят на охлюва“ отдаваме почит към творчеството на непрежалимия Алек Попов, което няма аналог в съвременната българска литература, коментират от „Синелибри“. Припомнят „Черната кутия“, екранизирания роман „Мисия Лондон“ и „Сестри Палавееви. По пътя към новия свят“, който има драматизация. „Пътят на охлюва“ е адаптация по разказ на писателя и ще бъде представен лично от режисьорката Деляна Манева. В главните роли са Михаил Билалов, Касиел Ноа Ашер, Дона Вълова и Мартина Апостолова. Събитието е на 26 октомври в „Топлоцентрала“.

На 28 октомври в кино „Люмиер“ ще се състои премиерата на документалния филм „Завръщането на царя“ на творческия тандем Лъчезар Аврамов и Димитър Стоянович. Филмът проследява сагата около връщането в България на тленните останки на Цар Фердинанд Първи, най-дълго управлявалия владетел на Третото българско царство. Освен че е цар на българите, той е интригуваща личност с многостранни интереси - ботаник и естественик, енциклопедист, влюбен както в себе си, така и в модерното и различното на този свят, коментират от екипа. Отива си в Кобург през 1948 г., след като е надживял двете си съпруги и двамата си сина. Оцелял е в няколко заговора, в две балкански и две световни войни. По изрична негова воля, тялото му е положено във временен ковчег, тъй като последното му желание е да бъде погребан в България, държавата, на чието съзидание е посветил живота си и която завинаги се е превърнала в негово второ аз.

Програмата включва и документалния филм на Ема Константинова – „Подир сенките на думите“, който търси отговор на въпроса дали образът на един от най-нежните български лирици - Пейо Яворов, е митологизиран. Филмът се вглежда в интимния свят на поета, за да се опита да разбере пламенната крайност на любовта му, патоса му на революционер и родолюбец, психологическата дълбочина и екзистенциалната проблематичност на поетичните му текстове. Участват проф. Владимир Анастасов, Теодора Духовникова, Георги Господинов, Георги Тошев, Иван Ланджев, Ивайло Крачолов и председателят на фондация „Яворов” – Тодор Иванов. Прожекциите са на 20 октомври, 27 октомври и 1 ноември.