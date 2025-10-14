Пет филма се конкурират за наградата LUX на публиката за 2026 г.

Филмите Christy, Sorda, It Was Just An Accident ("Обикновен инцидент"), Love Me Tender и Sentimental Value ("Сантиментална стойност") ще се състезават за наградата LUX на публиката за 2026 г., съобщи пресслужбата на европейската институция.

Петте номинирани филма бяха избрани от екип от филмови експерти от всички държави членки на ЕС и бяха представени на пресконференция в Европейския парламент (ЕП).

„Киното е част от това кои сме ние като европейци. Тези филми въплъщават ангажимента на Европейския парламент да защитава демокрацията, свободата и разнообразието, като същевременно адресират предизвикателствата, пред които са изправени нашите общества - от приобщаването и човешките права до психичното здраве на младите хора. Наградата LUX на публиката има за цел да доближи европейското кино до хората, където и да живеят, и да им даде възможност да видят Европа от различна перспектива“, посочи председателят на ЕП Роберта Мецола.

„Филмите за тази година отново отразяват разнообразието на нашето общество - с неговите различни структури, напрежения и борби. Избраните филми ни трогват със силни, дълбоко човешки истории и силни емоции. Заедно те свидетелстват за необходимостта от стабилен културен бюджет като ключов инструмент за изграждане на по-силна, по-приобщаваща и по-справедлива демокрация“, добави заместник-председателят на ЕП Сабине Ферхайен, която е и отговорна за наградата LUX на публиката.

„В Комисията по култура и образование работим за подобряване на достъпа до култура и условията за културните създатели. Отговорността на ЕС е да защитава независимостта на европейския културен сектор и да празнува разнообразието на нашата филмова индустрия“, каза председателят на Комисията по култура и образование в ЕП Нела Рийл.

Christy, режисиран от Брендън Кенти, разказва за 17-годишното ирландско момче на име Кристи, което е изгонено от приемното си семейство, и е принудено да живее с отчуждения си по-голям брат. Въпреки потенциално негативното влияние от тази ситуация, Кристи започва да създава приятелства и да възстановява връзките със своите корени, a брат му се опитва да му осигури по-добро бъдеще. Скоро и двамата биват изправени пред трудни решения, които поставят под въпрос крехката им връзка.

Sordа на испанската режисьорка Ева Либерта разказва историята на Ангела, глуха жена, която очаква дете със своя чуващ партньор. Страховете на Ангела относно майчинството и способността ѝ да комуникира и взаимодейства с дъщеря си нарастват, докато тя се изправя пред реалността да отглежда бебе в свят, който не е пригоден за нея.

It Was Just An Accident ("Обикновен инцидент") е режисиран от носителя на наградата "Сахаров" за 2012 г. Джафар Панахи. Филмът, отличен със "Златна палма", изследва политическата репресия в Иран чрез историята на нощен шофьор, който убива куче. Изоставен, той отива в гараж, където неговият спасител го взема за надзирателя от затвора, който го е измъчвал някога. Този филм е заснет без официално разрешение от иранските власти.

Love Me Tender на френската режисьорка Анна Казенав Камбе адаптира книгата на Констанс Дебре за 40-годишна жена, която губи попечителството над сина си, след като казва на бившия си съпруг, че има романтични връзки с други жени. Този факт е използван срещу нея в съда, което води до това съдията да даде пълно попечителство на бащата. Филмът е за борбата на жената да остане майка и свободна жена.

Sentimental Value ("Сантиментална стойност") на режисьора Йоаким Триер изследва сложните семейни динамики в този филм на английски, норвежки и шведски език. Две сестри се събират отново с баща си, някога известен режисьор, който се опитва да направи филм, с който да се завърне в света на киното. След като една от дъщерите му отказва роля в лентата, той предлага ролята на амбициозен млад холивудски актьор. Изведнъж вече сложните семейни отношения придобиват нов елемент с идването на американската звезда. Както БТА писа, филмът е в програмата на "Киномания" през ноември.

Безплатни прожекции на петте филма ще се проведат във всички страни членки на ЕС до април 2026 г. В съответствие с пълния ангажимент на Европейския парламент за достъпност, за първи път филмите от краткия списък ще имат субтитри за глухи и за хора с намален слух. Гражданите в Европа, както и членовете на Европейския парламент, могат да гласуват за любимия си филм в платформата за оценяване на наградата LUX на публиката. Техните гласове ще се смятат на 50% за крайната оценка на филмите. Церемонията за обявяване на лауреата ще се състои в Европейския парламент в Брюксел през средата на април 2026 г.

През 2025 г. за изданието на наградата бяха организирани повече от 900 прожекции на номинираните филми, които бяха гледани от над 90 000 зрители. Лауреат за 2025 г. беше латвийският филм "Потоп".

От 2020 г. наградата LUX на публиката се присъжда от Европейския парламент и Европейската филмова академия в партньорство с Европейската комисия и мрежата от кинозали Europa Cinemas.

Европейският парламент създаде филмовата награда LUX през 2007 г., за да подпомогне разпространението на европейски филми с високо художествено качество, които отразяват културното многообразие в Европа и извън нея, и засягат общочовешки теми.