Банките стават като Netflix – един абонамент за всичко.

Една месечна такса, няколко услуги в пакет – това е логиката на плановете за ежедневно банкиране, които вече са стандарт в България. Концепцията идва от модела на product bundling – обединяване на продукти и услуги в обща оферта, познат от телекомуникациите и търговията, а от края на ХХ век – и от банките.

Началото: Северна Америка и Великобритания

Първите подобни пакети се появяват в края на 80-те и 90-те години в Северна Америка и Западна Европа. В Канада Bank of Montreal започва да предлага Everyday Banking Plans – сметка, дебитна карта и включени операции срещу фиксирана месечна такса. Паралелно във Великобритания се налагат т.нар. bundled accounts, които събират сметка и карта с добавки като застраховка „Пътуване“ или отстъпки при кредити. Идеята е проста: клиентът получава предвидимост и удобство, а банката – лоялност и стабилен приход.

Разширяване през 2000-те

С развитието на онлайн банкирането и въвеждането на SEPA в Европа, пакетните програми стават все по-популярни. Вместо десетки малки такси за отделни операции, клиентите плащат фиксирана месечна. За банките това означава по-сигурен „кешфлоу“ (паричен поток), а за потребителите – по-ниски разходи и по-лесен контрол върху сметките.

От такси към добавена стойност

Ако в началото акцентът е бил върху спестяване на такси, днес пакетите се конкурират чрез допълнителни услуги – безплатни тегления от чужди банкомати, застраховки или преференции по кредити. Тенденцията е ясна: продуктът се е превърнал от „обикновена сметка“ в цялостна абонаментна услуга.

Кои банки у нас предлагат планове за ежедневно банкиране?

УниКредит Булбанк предлага три плана за ежедневно банкиране – Старт, Плюс и Макс.

Планът Старт включва: дебитна карта с разплащателна сметка в лева, Булбанк Мобайл и превод по мобилен номер към сметки в УниКредит Булбанк без такса. Месечната такса на плана е 3,33 лв./1,70 евро.

Планът Плюс включва: дебитна карта с разплащателна сметка в лева, Булбанк Мобайл, Дигитална дебитна карта, която се издава по желание на клиента, Дигитална спестовна сметка, преводи в лева и евро към сметки в УниКредит Булбанк през електронен канал без такса, плащане на битови сметки през електронен канал без такса, вноски на банкомат на УниКредит Булбанк без такса, теглене с основната карта от банкомати на УниКредит в България и чужбина без такса. Възможност за дебитна карта Mastercard Teens за деца на възраст между 14 и 18 годишна възраст. Месечната такса е 4,44 лв./2,27 евро.

Планът Макс включва: Златна дебитна карта, с разплащателна сметка в лева; Неограничен брой безплатни тегления на банкомати на УниКредит в България и чужбина (ЕИП); Неограничен брой безплатни тегления на банкомати и на други банки в България и в Европейското икономическо пространство; плащане на битови сметки без такса; безплатни преводи в лева и евро към сметки в УниКредит Булбанк, както и към другите банки; преводи до мобилен номер през Булбанк Мобайл без такса. Пакетът включва и още: Bulbank Mobile електронно банкиране и възможност за отваряне на до 5 безплатни дигитални разплащателни сметки към плана; обслужване от личен банкер; безплатна застраховка „Помощ при пътуване“ в чужбина; 4 броя достъпа на година в над 1700 бизнес салона в 600 града в над 145 държави, като част Priority Pass; възможност за откриване на до 5 безплатни дигитални разплащателни сметки; възможност за кредитна карта без годишна такса Gold Smart Credit; възможност за дебитна карта Mastercard Teens за деца на възраст между 14 и 18 годишна възраст.

Банка ДСК предлага шест плана за ежедневно банкиране.

Първият е „Основен“, като включва: Разплащателна сметка в лева с дебитна карта, достъп до дигитално банкиране, неограничен брой SMS/Viber известия, както и неограничени преводи по мобилен номер blink P2P, внасяне/теглене от банкоматите на Банка ДСК без такса и теглене от банкоматите на OTP Group в чужбина – 1 бр. месечно общо за трите услуги. Месечната такса е 2,99 лв./1,53 евро.

Вторият план е „За Заплата“. Той надгражда план „Основен“ с 5 броя месечно общо за трите услуги - внасяне/теглене от банкоматите на Банка ДСК без такса и теглене от банкоматите на OTP Group в чужбина. По 5 броя онлайн преводи в лева към Банка ДСК и други банки, както и онлайн плащания на битови сметки,

местни данъци и такси. По желание на клиента може да се открие разплащателна сметка с дебитна карта ДСК Старт за деца между 7 и 13 години. Месечната такса на плана е 4,99 лв./2,55 евро при 5 плащания с карта. Месечната такса без отстъпката е 6,99 лв./3,57 евро.

Третият план е „Без Ограничения“. При него всички включени услуги от плана „Основен“ и „За Заплата“ са неограничен брой. По желание на клиента може да се издаде кредитна карта Galaxy без годишна такса. Включен е и 1% кешбек до 300 лева. Отново по желание на клиента може да бъде открита разплащателна сметка в евро/долари с дебитна карта. Преференциални условия при потребителски, жилищен и ипотечен кредит.

Четвъртият план е „За Младежи“. При 5 плащания с карта на месец той е без такса. Без отстъпката таксата е 1,99 лв./1,02 евро на месец. Планът включва: достъп до дигитално банкиране, неограничени известия за движения по сметката, неограничени blink P2P преводи по мобилен номер, неограничени онлайн преводи в лева към банки в България. Внасяне/теглене от банкоматите на Банка ДСК без такса и теглене от банкоматите на OTP Group в чужбина – 2 бр. месечно общо за трите услуги.

Петият план е „За Пенсия“. При 5 плащания с карта на месец таксата е 1,99 лв./1,02 евро. Месечната такса без отстъпката е 3,99 лв./2,04 евро. Планът включва същите екстри като планът „За Младежи“, но не се предлага безплатно внасяне на банкоматите на Банка ДСК. Теглене от банкоматите на Банка ДСК, теглене от банкоматите на OTP Group в чужбина и теглене от банкомати на други банки в България е 3 бр. месечно общо за трите услуги. Включени са още неограничен брой онлайн плащания на битови сметки, местни данъци и такси.

Обединена Българска Банка (ОББ) предлага 4 пакета за ежедневно банкиране.

Единият пакет е Full Access пакет "Младежи и студенти". Той е насочен към клиенти на възраст от 18 до 25 години включително и включва: Разплащателна сметка в лева, дебитна карта Mastercard, вноска и теглене от над 900 банкомата на ОББ без такса, възможност за допълнителна разплащателна сметка в евро без такса за месечно обслужване.

Месечната му такса е 0,98 лв./0,50 евро. Тегленето от банкомат на ОББ е без такса, а от банкомат на другите банки таксата е 0,30 лв./0,15 евро. Таксата за преводи към сметки в ОББ, наредени онлайн, е 0,48 лв./0,25 евро, а към сметки в други банки таксата е 0,98 лв./0,50 евро. Преводите по мобилен номер blink P2P до 10 000 лева са без такси както към сметки в ОББ, така и към сметки в други банки у нас.

Вторият пакет е „Комфорт“. Месечната му такса е 5,87 лв./3 евро. Включена е разплащателна сметка в лева без такса за откриване и обслужване, както и безконтактна дебитна карта Mastercard или Visa. Тегленията от банкомати на ОББ са безплатни, а клиентите имат право и на неограничен брой безплатни тегления от банкомати на други банки в страната. Плащанията на ПОС устройства у нас и в чужбина също са без такси. Клиентите получават достъп до ОББ Онлайн и ОББ Мобайл, безплатни преводи в рамките на банката и два междубанкови превода в лева месечно през онлайн банкирането. Битовите сметки могат да се плащат директно от сметката, без месечна такса. Като допълнение се предлага застраховка „Злополука“ с покритие „Телемедицина/Второ лекарско мнение“, която осигурява експертна медицинска консултация за сериозни заболявания от водещи болници в САЩ. Пакетът включва и възможност за допълнителна сметка в евро без месечна такса.

Третият пакет „Привилегия“ е насочен към пенсионери, които получават личната си пенсия по сметка в банката. Неговата месечна такса е 1,76 лв/0,90 евро. Включена е разплащателна сметка „Привилегия“ в лева без такси за откриване и обслужване, както и безконтактна дебитна карта Mastercard или Visa. Картата се издава безплатно, а тегленията от банкомати на ОББ и на други банки в България не се таксуват. Плащанията на ПОС терминали в страната също са без такса. Клиентите могат да активират и SMS известяване при движение по сметката. Пакетът позволява регулярно плащане на битови сметки директно от сметката – без месечна такса за обслужване и без такси за самите плащания. Към пакета се добавя и безплатен достъп до ОББ Онлайн и ОББ Мобайл, чрез които клиентите управляват средствата си удобно и сигурно.

Четвъртият пакет е „За заплата“. Той обединява основните банкови услуги срещу месечна такса от 4,40 лв./2,25 евро за клиенти с превод на работна заплата или друг регулярен доход над 145 лв. За останалите клиенти цената е 4,89 лв./2,50 евро. В пакета е включена разплащателна сметка в лева без такси за откриване и месечно обслужване. Към нея се издава безконтактна дебитна карта Debit Visa Classic, която се предоставя и обслужва без такса. Тегленията и вноските на банкомати на ОББ са безплатни. Клиентите могат да плащат битови сметки директно от разплащателната си сметка без месечна такса и без такси за самите преводи. Пакетът включва и пълен достъп до ОББ Онлайн и ОББ Мобайл. Регистрацията е безплатна, а изходящите вътрешнобанкови преводи в лева, наредени онлайн, не се таксуват. Допълнително клиентите могат да ползват услугата blink P2P, която позволява незабавни преводи по мобилен номер без такса между клиенти на ОББ.

Банковите пакети на Fibank (Първа инвестиционна банка) са 5 на брой.

Първият е „Digital Me +“, който е 3,00 лв. / 1,53 евро на месец до навършване на 31 години и може да бъде заявен онлайн.

Вторият е „Digital Me“, който е 3,00 лв. / 1,53 евро еднократно до навършване на 24 години.

Третият е „Моят избор Онлайн“, който е 6,85 лв. / 3,50 евро на месец.

Четвъртият е „Моят избор“ и неговата такса е 9,85 лв. / 5,04 евро на месец и неговата заявка е в офис на банката.

Петият пакет е „Digital Light“ и неговата такса е 2,99 лв. / 1,53 евро на месец.

И петте пакета включват стандартна разплащателна сметка в лева или евро, като е без такса за откриване и поддръжка. Във всеки план е включена една дебитна карта Debit Mastercard или Visa Debit, като е без такса за поддръжка и с възможност за дигитализация на картата. Дигиталното банкиране е включено във всеки план, както и плащането на битови сметки през Моята Fibank.

Преводите между собствени сметки, както и към други клиенти на Fibank са без такси, ако нареждането на преводите е през Моята Fibank. При планът „Моят избор“ без такса са 5 бр. на месец преводи, наредени в клон на банката. Междубанковите преводи наредени по БИСЕРА и blink са по тарифа на банката при плановете “Digital Me +” и “Digital Me”. Без такса до 2 броя на месец са преводите, наредени през Моята Fibank за план „Моят избор Онлайн“. При „Моят избор“ един превод, нареден в клон на банката е без такса. При „Digital Light” един превод, нареден през Моята Fibank е без такса.

Плащанията на ПОС терминал в България, в страните от ЕИП (Европейското икономическо пространство), както и извън него са без такса. Тегленията от банкомати на Fibank са без такса.

За тегления от банкомат на друга банка в България и в страни от ЕИП се прилага такса по тарифа на банката за плановете “Digital Me” и “Digital Light”. Без такса за разглеждане е заявката за Овърдрафт „Лесен кредит“ и Овърдрафт Комфорт. Безплатни имейл известия и Push Notification през онлайн и мобилно банкиране за трансакции по сметки и карти. За превалутиране при трансакции с карта във валута, различна от валутата на сметката се прилага комисиона по тарифа на банката за “Digital Me +”, “Digital Me” и “Digital Light”.

Плановете за ежедневно банкиране или т.нар Bank product промени из основи "ритейл" банкирането. От Канада и Великобритания до България – моделът се наложи като абонаментна логика, която превърна ежедневните банкови операции в пакетно предложение, познато днес като планове за ежедневно банкиране.