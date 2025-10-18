Овни, Раци, Водолеи да избягват спорове, Телци и Деви да си търсят съюзници

ОВЕН (21.03 – 19.04)

Този уикенд ви подсказва да обърнете повече внимание на домашните и други близки, ако има поводи – да се повеселите. От понеделник Овните ще забавят малко деловото темпо, във вторник ще се съсредоточат в най-важните задачи, ще доизясняват проблеми. Не винете друг за пропуските си в сряда, ставате доста критични към околните. Само че е по-уместно да си наложите по-строг режим на работа и отдих в четвъртък, а от петък да ловите новите шансове за изява и доход, но без да дразните с упреци. За лични желания бъдете умерени.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

През уикенда се настройвате да бързате за изпълнение на планове, но все пак не се преуморявайте и си дайте сметка за възможните пречки. От понеделник по-предвидливите Телци ще щурмуват идеите си в сътрудничество с предани хора. Във вторник избягвайте изясняване на парливи теми даже с тях, вече от сряда укротете темпо и хъс, искайте услуги и отвръщайте така на околните. В четвъртък-петък разчиствате и изостаналите дела, стабилизирате отношенията, а и доходите ви не са никак лоши. За лични проблеми се съветвайте с близки...

БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

Хубав период, с лекота намирате решение на проблемите си още от уикенда. В понеделник Близнаците ще насочат внимание към деловата сфера, там ги чака работа, но и печалбите ще са ОК. Във вторник се съсредоточете във вашите си задачи, не напирайте за изясняване с околните дори да има финансови ядове или недовършени неща в сряда, в петък пък без караници изисквайте близките да поемат домакински грижи. В четвъртък мнозина нека да съобразяват новите си идеи с планове на шефа, реализацията ще е по-успешна, пример са за екипа.

РАК (21.06 – 21.07)

Не се набивайте на очи, от уикенда делата ви зависят от подкрепа на влиятелни хора. И близки да са ви, внимавайте с критики и с претенции този понеделник, не е лек. Вторник предполага да действате организирано, без дълги приказки, в сряда идват шансове за изяви, съюзи и печалби, но вие си мислите за стари или за пропуснати. По-уместно е да подхванете новите и да оправдаете доверието на покровителите си с упорство, дисциплина, пестеливост в четвъртък-петък. Едни Раци се радват на хубава връзка, други се оставят на теченията, не е ОК...

ЛЪВ (22.07 – 22.08)

Периодът е динамичен и ... по-уморителен. Затова през уикенда Лъвовете да си потърсят съюзници, пък от понеделник да не се изтъкват твърде пред шефове, колеги, клиенти. Вторник е за планиране, но обмислете и организационната му страна, в сряда направете разчети. В четвъртък-петък грижливо анализирайте за кои от идеите ви вече е време, кои трябва да чакат и околните да „узреят” за работата. Със самообладание и търпение ще спечелите ценна подкрепа, а и ще отдъхнете, ще се тонизирате. Внимавайте с техника, а и с важни лични стъпки.

ДЕВА (23.08 – 22.09)

Нелек период, от уикенда обмислете къде да насочите сили, за да преодолеете деловите и лични спънки. От понеделник до петък Девите ще се държат на по-заден план, нека да упорстват по рутинните си задължения, очертават се куп непредвидени трудности, разочарования. Но вие с такт ще намерите изход от проблемите. В четвъртък-петък се съобразявайте с идеите на шефове и без да разкривате свои замисли, амбиции. Има ли условия за тях, не се колебаете и ще успявате. А и обичаните ще си дадат по-ясна сметка колко сте им важни...

ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

Периодът не е лек за вас, от уикенда мечтаете за път или своеобразно бягство от струпващите се ядове. В понеделник Везните да упорстват по задачите си, да се погрижат за финансите си, във вторник ще трябва да подкрепят близки. Не бързайте с реакции, в сряда даже самостоятелно да действате, пак можете да защитите тези хора, в четвъртък ще ги убедите дори за някакви по-значими промени, гарантиращи и на тях, и на вас отстраняване на разни опасности. В петък обмислете нови идеи и се поглезете с обичани занимания, заслужавате.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

До петък ще ви сподирят поводи за спор с близки, от уикенда още помислете дали не им дължите повече обич и грижа?... Този понеделник Скорпионите ще актуализират деловите си планове – едни идеи са дочакали времето си, други са нови и трябва да се проучат неясни неща около тях. Не се навирайте много в очите на шефове и в сряда, ами стабилизирайте позициите си, ловете шансове за приходи. Четвъртък също не иска бързане, останали са недовършени задачи, някогашни разправии започват пак. При покани за почерпки не прекалявайте.

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

До понеделник следвате капризи и идеи на околните, това леко ви дразни през уикенда, изострете предпазливостта си и за нежелани изненади. Във вторник Стрелците ще хвърлят много труд при изпълнение на своите задължения, та не им се стои на втори план в екипа и сред близки, а сряда ще е доста уморителна. Споко, усилията ви няма да останат неоценени, макар четвъртък да подклажда спорове, интриги. В петък помагате на колеги и познати, а и вашата работа си върви добре, наградите ще са съразмерни на приноса ви и ще топлят сърцето...

КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

Посвещавате уикенда на близки, но не говорите много за проблеми и успехи. От понеделник Козирозите ще положат доста усилия по свои задачи, а и за да подкрепят колеги, познати. Във вторник пък вие ще искате услуги или съвети, сряда ви изправя пред куп делови и финансови неясноти. Бъдете грижовни към тонуса си, май ви е нужна почивчица?... В четвъртък-петък ще приключите важни неща, упорствали сте подобаващо и резултатът е ОК, макар похвали да не идват на мига. С обичани и на път ще ви е леко, околни ще следват примера.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

Нелеко 7-дневие, напрегнатите моменти се очертават в сряда-четвъртък. През уикенда Водолеите кроят планове за приятно прекарване с близки, а работата ще им излезе по-важна. Пък сте и доста критични към околните, в понеделник упорствате по всяка задача, но е по-уместно да се вписвате в екипи и там да помагате, а и да укрепвате партньорските взаимоотношения. Все пак е добре, че подхождате реалистично и към дребни спънки, така до петък включително си пестите грешки. Не е зле да преглътнете поне за кратко несъгласия с любим.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Сега се амбицирате за делови изяви, окуражава ви и подкрепата на любимия човек, други близки. Рибите да хармонизират партньорството си с околните от понеделник, не е момент да се хвърлят през глава във всякакви начинания и да упорстват до изнемога. Във вторник контролирайте и желанието си за купони, поводи има, но чакат и по-стари планове за дейност, и оферти за екипни изяви в сряда-четвъртък. Пазете се от претоварване, а в петък бъдете и по-бдителни, неочакваният развой в работата и колегиални интриги може да ви поизнервят...