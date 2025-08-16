Овни и Раци пред спънки, Скорпиони и Деви чакат високи оценки

ОВЕН (21.03 – 19.04)

Седемдневие уж динамично, а вие ще трябва да намалите хъса и темпото си в работата. Още уикендът връща Овните към стари идеи и задачи, в понеделник ще борят трудности в изявата и общуването без много-много да се обясняват. Във вторник избягвайте разправиите и особено за новите си проекти, а в сряда следвайте плановете на другите, няма да сте на загуба. Четвъртък-петък идват с куп задължения, но ще упорствате доста и резултатът ще е добър. Друга тема е, че навярно ще отложите обсъждане на лични проблеми с близки за нататък.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

Периодът не е лек, но не винете за всички проблеми околните, а помислете как да се справите. За Телците задачата изпъква още от уикенда, в понеделник май ще забавят някои от начинанията си. Вторник ще да ви предложи нов шанс, до сряда подбирайте най-грижливо с кого да обедините сили. В четвъртък-петък току виж решите, че е по-добре да действате сами по задълженията си, това ще забави работата, но пък ще ви спести чужди ядове. Бъдете внимателни с тонуса и финанси, за личните неразбирателства е нужен съвет на компетентен човек...

БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

Динамиката ви увлича, ала не действате сами по задачи, нали... През уикенда Близнаците да огледат пак проекти и потенциални сътрудници, в понеделник да внимават с финансите, във вторник да не припират другите с дела, за които още не са готови. Търпеливо и дипломатично ще прокарвате идеите си, някои ще ги оценят чак като дойдат първите резултати. В четвъртък хич няма да се държите на втори план след толкова усилия, а в петък може да тръгнете на път, да се потопите в нова среда и информация. Радостта ви е в споделени чувства.

РАК (21.06 – 21.07)

Седемдневието е динамично, от уикенда ви се разкриват желаните шансове за изява и печалби. Друг въпрос, че Раците трябва да се съобразяват и с планове на шефове или на роднини до понеделник, а във вторник се очертава и повече да общуват с околните. Сряда и четвъртък трябва да разчистите натрупаните задачи, включително към близки, за какво ви е да усложнявате отношения? В петък ще действате самостоятелно, гледайте да не надцените силите си и да не пренебрегнете знаци за потенциален риск. Тогава просто си дайте малко отдих.

ЛЪВ (22.07 – 22.08)

До понеделник се струпват трудни делови и битови задачи, помислете как да свършите всичките, и то най-добре. Вероятно Лъвовете трябва да преглътнат редица теми за спор с околните, във вторник да помагат много повече на свои колеги, познати и близки, те също се натъкват на пречки. В сряда приключете поетите задължения, не са малко и не бива да се протакат дълго. В четвъртък се радвате на свършено и доходи, все пак това е етап, след който идват други отговорности, шансове за изява. Посрещнете и успеха, и шанса благоразумно.

ДЕВА (23.08 – 22.09)

Можете ли да си позволите отпуски, не се колебайте дълго. Ако сте на работа, от уикенда обмислете задачите, за да не пилеете време и сили. В понеделник Девите се натъкват и на трудности, ала да не се отказват от ангажименти, във вторник да не бързат да получат лично признание, висока заплата. В четвъртък вече ще бъдете спокойни за финанси и партньорства, дано сте подбрали точно кандидатите за сътрудничество. Предстои сериозна работа, но за вас е още по-важно да се допълвате с другите за творчество. Не се налагайте на любимия...

ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

Навярно през уикенда ще промените плановете си, не е време за мащабните ви проекти. В понеделник Везните ще се нагърбят с куп задачи – в службата или у дома, ще бъдат рутинни поне до сряда. Във вторник мнозина се държат назад в екип и компания, макар че се радват на свършено и спечелено. Е, с основание – четвъртък и петък ще ви поднесат нежелани изненади, с редица дела ще се справите сами, за други ще обедините сили и с роднини. Част от знака оставят за по-нататък любовната тема, близки, здраве, начин на живот са им по-важни.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

Хубав период – в екипи работите плодотворно, а ако имате свои планове, ще намерите ефективен път и за самостоятелна изява. През уикенда Скорпионите да обмислят този избор, в понеделник някои се изкушават да се захванат и със стари проекти, но ще си навлекат ядове. Във вторник не се впускайте в купони, поводи има, ала вашият интерес е да приключите поетите задължения. В сряда намалете хъса и темпото, спестете си разправиите с околните, а в четвъртък и петък проявете отстъпчивост дори да не зачитат веднага приноса ви в делата.

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

Периодът е хубав, но от уикенда анализирайте внимателно предстоящите дела, планирайте стъпките си. Понеделник е щедър на резултати, а Стрелците няма защо да се държат по-назад в екип и във вторник, правят много за напредъка и на свои колеги, познати. Сряда носи теми за спор, по-вероятно е да надмогнете разправиите и да укрепите делови и лични връзки. В четвъртък уреждайте най-точно финансови и административни въпроси, възникват трудности в работата. В петък намалете темпото, време е да се насладите на общуване с обичаните...

КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

Динамиката на 7-дневието да не ви подвежда да разкривате идеи, да укорявате колеги за пропуски. От уикенда Козирозите да се запасят с такт и да отстъпват, в понеделник май е по-добре да се включват в плановете на околните, пък във вторник не само да се товарят в обща дейност, а да укрепват и отношенията с колеги, партньори. В сряда подбирайте внимателно хора за бъдещи съвместни изяви, в следващите дни трябва да изясните отговорността на всеки сътрудник, работата ще е доста. За признания в любовта изчакайте по-подходящ момент...

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

Подозирате немалко трудности пред плановете си, уикендът ви подсказва да действате според ситуацията. В понеделник Водолеите няма да се изтъкват на преден план в екипи, но балансират отношения там. Вторник ви разкрива и ред неясноти, внимавайте с партньори и финанси. В сряда някои ще решат сами да се справят с проблемите, ала ако не са преценили точно фактите – в четвъртък ще винят другите за своите пропуски. В петък прегледайте и актуализирайте проекти, изискват упорство. В любовта ви са нужни и търпение, и разбиране.

РИБИ (20.02 – 20.03)

През уикенда може да промените плановете си и да се хванете с домашни дела или да организирате кратък отдих. Ако са на работа, в понеделник Рибите да се готвят за доста задачи, по-спешните ще искат обсъждане с колеги, партньори и клиенти, старите модели може да се окажат по-неподходящи. В сряда даже да действате самостоятелно, трудолюбието ви ще печели подкрепа от шефовете, в четвъртък навярно ще представите нови идеи. Само че тактично, очертават се и други възможности в петък, а и трябва да убедите околните да ви последват.