Румънският президент поиска план за борба с вътреболничните инфекции след смъртта на 6 деца

Румънският президент Никушор Дан поиска от министъра на здравеопазването и от правителството като цяло да изготвят план за борба с вътреболничните инфекции в лечебните заведения в Румъния, предаде Аджерпрес.

"Има отдавна несвършена работа в здравната система, която повече не може да бъде отлагана", подчерта държавният глава в публикация във фейсбук, цитиран от БТА.

Той добави, че е дълбоко натъжен от трагедията в Детската болница "Св. Мария" в североизточния град Яш, където само за няколко дни през септември починаха шест деца в резултат на предполагаема бактериална инфекция.

"Мислите ми са със семействата, които преживяват невъобразима болка. Това е недопустима драма и се налага спешно разследване, за да се установи дали е имало прикриване на информации или индивидуална отговорност", посочи още президентът.

Той призова за пълна прозрачност по отношение на резултатите от разпоредените проверки, както и недвусмислени санкции за виновните.

"Нулева толерантност към грешки, които убиват деца, е принципът, от които не можем да абдикираме. Същевременно това ужасно събитие потвърждава един дългогодишен структурен проблем. В Румъния вътреболничните инфекции и остарялата инфраструктура поставят в опасност живота на пациентите", подчерта държавният глава.

По-рано днес здравният министър Александру Рогобете заяви, че шест деца на възраст под една година, които са били настанени в Детската болница "Св. Мария" в Яш, са починали през последните дни след инфекция с бактерията Серация марцесценс (Serratia marcescens). Той съобщи, че Корпусът за контрол и Здравната инспекция са изпратени на място, за да изяснят ситуацията.

"Според данните, с които разполагаме в момента, говорим за девет пациенти на възраст под една година, заразени с тази бактерия - Серация, от които до момента са регистрирани шест смъртни случая. От съществуващите до момента медицински данни, предоставени на Министерството на здравеопазването, не можем да направим пряка връзка от медицинска гледна точка между инфекциите и другите патологии или съпътстващи заболявания", посочи за телевизия Диджи 24 здравният министър.

Вътреболничните инфекции са сред системните проблеми в здравеопазването и у нас. След разследване на OFFNews за трансплантиран пациент, починал заради вътреболнична инфекция, Министерството на здравеопазването обяви, че изготвя нова наредба за контрол на вътреболничните инфекции.