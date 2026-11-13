Пациент на ''Токуда'' разбра, че е избрал лекар, когато си получи сметката

Мъж, приет по клинична пътека за изследване в Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Токуда, е бил принуден за доплати за избор на лекар, какъвто не е правил. За това пациентът разбира, когато получава фактурата при изписване. Потърпевшият разказа за случая пред OFFNews, предоставяйки платежните документи от краткия си престой в лечебното заведение.

Анамнеза на случая

На 30 септември Асен* постъпва с направление от гастроентеролог за изследване в УМБАЛ "Токуда". Направлението е по КП 71.1 "Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво", а насочващите диагнози - "синдром на раздразненото черво" и "хроничен повърхностен гастрит". Според разказа на пациента е трябвало да му бъде извършена гастро- и колоноскопия (2 в 1), под пълна упойка.

Според издадената епикриза при постъпването са му направени изследвания на кръв и урина, ехографски преглед, ЕКГ, както и въпросните гастро- и колонскопии, взет е материал за биопсия. Настанен е в стая с още четирима души. Изписан е на следващия ден по обяд с диагнози "еритемо-ескудативен антрален гастрит" и "хемороидална болест".

При изписването след денонощие престой са му представени две фактури, които той заплаща. В едната е калкулирана потребителска такса в размер на 100 евро "техническо и битово обслужване до три дни". Във втората фактура, освен дребни суми за консумативи, сред които разход за лубрикант за 3,8 евро, има и цена за избор на лекар. От заплатени 263,23 евро, сумата за избор на специалист е 235 евро. Асен твърди, че не е правил избор на лекар и не е попълвал такъв документ.

Опити за контакт и възможност за опровержение

Предвид твърденията на пациента, на 22 октомври OFFNews отправи запитване до АСК УМБАЛ "Токуда" със следните въпроси:

Какво включва "техническото и битово обслужване", което формира такса от 100 евро (за денонощие по думите на пациента)?

Какво включват допълнителните разходи (вероятно за консумативи), които са калкулирани във фактурата на стойност 263,23 евро?

Съществува ли в Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ "Токуда" документална следа от направен от пациента избор на лекар? Ако има такава, моля да ни бъде предоставено копие на документа, който доказва, че болният е заявил предпочитания към определен специалист?

В случай че няма документиран избор, моля да обясните на какво основание е поискана сумата?

Към въпросите на лечебното заведение бяха изпратени копия от издадените фактури и данните на пациента, за да бъде извършена проверка.

Две седмици след отправеното запитване отговор от лечебното заведение няма, няма и потвърждение, че е започнала подобна проверка. На многократните запитвания от наша страна кога ще бъде предоставено становище от болницата по казуса, отговорът бе "Ние сме голяма болница. При нас нещата стават по-бавно".

Какво включва клиничната пътека, за която плаща НЗОК

Посочената клинична пътека (КП), отчетена и в документите от болницата, е КП № 71.1 „Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18-годишна възраст“. За нея Здравната каса заплаща 363,23 евро (по цени от 1 септември) и според Националния рамков договор покрива комплекс от дейности, а не само ендоскопското изследване. Предвижда се и минимален престой от 3 дни.

В зависимост от конкретната диагноза и състоянието на пациента в пътеката са предвидени изготвяне на диагностично-лечебен план; лабораторни изследвания; образна диагностика; ендоскопски изследвания, включително колоноскопия и при необходимост биопсия; медикаментозно лечение; други диагностични и терапевтични процедури според заболяването. Тоест КП 71.1 не е пътека само за колоноскопия.

За да се счита пътеката за завършена и НЗОК да плати за нея, трябва да бъдат отчетени минимум пет основни диагностични процедури: изследване на урина, пълна кръвна картина и биохимични изследвания – кръвна захар и креатинин; ЕКГ; абдоминална ехография или доплерово изследване; ендоскопска процедура, ендоскопска ехография или рентгенологично изследване. Освен това се изисква поне една терапевтична процедура или по-полулярно казано медицинска манипулация или интервенция с лечебна цел, а не само за установяване на диагнозата.

Какво може да бъде платено от пациента

Самата гастроскопия или колоноскопия и упойката не би трябвало да се заплащат отделно, защото са включени в алгоритъма на клиничната пътека. Определени медицински изделия и консумативи може да са за сметка на пациента, но само когато съответната клинична пътека изрично предвижда това. Избор на лекар (от тази година таванът за такъв избор е 255,65 евро) или екип и други допълнителни услуги, ако са поискани доброволно, също могат да бъдат платени от пациента, както и потребителската такса за престой.

Тъй като Здравната каса не поема таксата за престой, тя е калкулирана във фактурата за т. нар. "техническо и битово обслужване". В конкретния случай пациентът е нощувал в болничната стая с още четирима души. За това е платил 100 евро. Бегъл преглед на цените за единични стаи в четиризвездни столични хотели показва цени между 70 и 90 евро. В петзвездните нощувката варира между 120 и 140 евро. Считаме сравнението за коректно, тъй като въпросната сума е платена само за обитаването на болничната стая, не включва медицинската грижа, а под техническо обслужване вероятно се има предвид наличието на телевизор в помещението. В споменатото лечебно заведение самостоятелната стая според категорията от 1 до 4 варира от 110 до 230 евро на ден.

Ценоразписът на болницата предлага и други интересни и добре платени услуги. Ако желаете да проведете "медицинска адаптация" (двудневна) с цел да се настроите за предстоящо лечение като бъдещ пациент, ще трябва да платите 395 евро. Обучение в режим на хранене според заболяването (ние го разбираме като да ви кажат какво не можете и какво можете да ядете) струва 35 евро. В случай че се нуждаете от социална адаптация след лечението, можете да ангажирате допълнителен персонал срещу 45 евро, който да ви адаптира. Голямо разнообразие има и в предлаганите почасови сестрински грижи, но тъй като този медицински персонал традиционно е дефицитен и недобре платен, вероятно разходите си струват.

В света на колоноскопиите

Колоноскопията е популярно изследване напоследък и това е следствие от активните информационни кампании за рака на дебелото черво. Това е добра тенденция, особено ако в необозримо бъдеще проработи и националната програма за скрининг на рак на дебелото черво, което би допринесло за още по-голям брой ендоскопски изследвания и навременна диагностика.

На "свободния пазар" цените варират според това дали са в ценоразписа на държавна болница и тогава възлизат на около 100 евро с упойката или се правят в частна клиника, където цената може да достигне 375 евро, срещу които можете да получите и анализ от изкуствен интелект. Пакет гастро- и колоноскопия пък може да ви излезе около 550 евро. Промотират се и виртуални колоноскопии, които отнемат 10 минути и не предизвикват болка за около 200 евро.

Какво казва законът и чий е контролът

"Допълнителните услуги в болниците се уреждат в специална наредба. Според нея, действително пациентът може да заплати за допълнително битово обслужване, но трябва да е ясно какво включва то, за да се диференцират дейностите по това "допълнително обслужване" от обичайните, присъщи за всяко лечебно заведение грижи по време на престоя. Абсолютно неясно е какво включва техническо обслужване, подобна услуга в наредбата няма", коментира пред OFFNews Мария Шаркова, адвокат по медицинско право.

По думите ѝ изборът на екип или на лекар се прави чрез попълване на заявление от пациента, в което той посочва конкретният медицински специалист, който желае да извърши определена манипулация. Не се допуска избор на екип, ако според графика или оперативната програма това е служебно определеният лекар за извършване на манипулацията.

В нашата практика сме установили, че понякога пациентите подписват документи, без да са наясно с тяхното съдържание и е възможно да не са разбрали какви услуги заявяват. Друг път пациентите са поставени пред свършен факт и изборът на екип е условие за прием или извършване на манипулацията в конкретно лечебно заведение. За съжаление, органът, който трябва да контролира спазването на икономическите права на пациентите, контролира доста избирателно - за едни и същи или сходни услуги, каквито не би трябвало да се предлагат в болниците, защото не съответстват на наредбата, санкционират някои болници, докато други събират какви ли не допълнителни плащания от пациентите пред широко затворените очи на контролните органи. Изпълнителна агенция "Медицински надзор" има включително правомощия да издаде задължителни предписания за премахване на подобни законосъобразни услуги от ценоразписите и дори да предложи на МЗ да отнеме разрешението за лечебна дейност на болници, които нарушават системно правата на пациентите. Това правомощие обаче също се упражнява избирателно, казва адв. Мария Шаркова.

Колко излиза лечението по Каса

За прием по клиничната пътека болницата получава от НЗОК 363,23 евро. При изписването си пациентът плаща две фактури една за 100 евро за "техническо и битово обслужване до 3 дни" и друга за 263,23 евро за консумативи (11,65 евро) и избор на лекар за 235 евро. Общата сума възлиза на 726, 46 евро, а мъжът е доплатил същата сума, която НЗОК отпуска по клинична пътека.

* Името на пациента е променено.

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