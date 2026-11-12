За катастрофата от първа линия: Разказват служители на Спешна помощ

Пожарникари и спешни медици бяха сред първите, които се изправиха пред последиците от тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия“. Част от спасителите разказаха за това как са помагали на пострадалите и за решенията, които трябва да се вземат в ключовите моменти при работата на първа линия в тежкия инцидент.

Медицинският фелдшер Мариана Добрева разказа по NOVA, че гледката е била страшна По думите ѝ пътници са посочвали къде има пострадали и загинали. „Взимахме първите пострадали, които виждахме, защото достъпът беше труден”, допълни още Добрева.

Лекарският асистент Красимира Джеджева, която наскоро е започнала работа, каза, че това ще остане тъжен спомен за цял живот. „Не съм очаквала, че ще видя такъв случай. Това беше инцидент, който не може да бъде обхванат от началото до края. Имаше много заклещени хора, които трябваше да бъдат освободени от пожарникарите, за да помогнем”, разказа още тя.

"За някои животът беше спрял, за други - беше започнала борбата за живот", каза тя и обясни, че в такива случаи се работи по протокол и по-тежко пострадалите са транспортирани с предимство. "Всеки знае задълженията си и няма паника при работа", допълни още тя.

Началникът на филиала за Спешна помощ в Ямбол д-р Атанас Парушев сподели, че такъв случай в практиката си не е имал. Той си пожела такъв инцидент никога да не се случва по пътищата на страната. Той изрази благодарност на всички лекари и медици, които са участвали в спасяването на пострадалите.

От Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите изказват поименна благодарност към всички фелдшери и лекарски асистенти, реагирали професионално по време на човешката трагедия. Ето имената им: Мариана Добрева – ЦСМП Ямбол; Гинка Атанасова – ЦСМП Ямбол; Василка Вандева – ЦСМП Ямбол; Румяна Димитрова – ЦСМП Ямбол; Наталия Колева – ЦСМП Ямбол; Красимира Джеджева – ЦСМП Ямбол; Мима Станчева – ЦСМП Ямбол; Димитринка Милкова – ЦСМП Ямбол; Мария Матева – ЦСМП Бургас; Теню Сюлекчиев – ЦСМП Бургас; Нели Радева – ЦСМП Бургас; Пепа Андреева – ЦСМП Сливен; Наталия Стефанова-Арнаудова – ФСМП Нова Загора.

Следете новините ни в :