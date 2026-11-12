МВР отново ще издава паспорти с 10-годишна валидност

МВР възобновява издаването на паспорти с 10-годишна валидност, съобщи ведомството.

От 13 ноември 2026 г. се възобновява приемането на заявления за издаване на паспорти за 10 години за всички услуги (обикновена, бърза, експресна) в звената на дирекция „Български документи за самоличност".

На основание ПМС № 206 от 9 октомври 2025 г. за изменение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерство на вътрешните работи по Закона за държавните такси, обн. ДВ, бр. 85 от 14.10.2025 г., от 1 януари 2026 г. следва да се събират следните такси:

От 27 август МВР временно спря приема на заявленията за издаване на 48-страничните паспорти, които имат 10-годишен срок. Тогава от МВР като причина посочиха неочаквано високият интерес към документа. Издадените паспорти са били над четири пъти повече от предварително прогнозираното.

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