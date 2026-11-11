Шефът на Лекарския съюз: НЗОК не е държавна, не може да поема функции на МЗ

"НЗОК не е държавна, за да поема държавни действия - патерици, колички, лечение на деца в чужбина. Министерството на здравеопазването има бюджет за тази работа. Като натоварваме бюджета на НЗОК, дори и с тези 70 милиона, които би трябвало да се влеят, няма ли да се отнемат още повече парите за медицински дейности за следващата година? Някой направи ли си тази сметка?".

Това каза по NOVA председателят на УС на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов.

Той коментира и предложението на здравния министър петте районни центъра по трансфузионна хематология да бъдат влети в Националния център по трансфузионна хематология.

"Българският лекарски съюз е изразявал позицията си много отдавна по всички инициативи за промени и реформи в системата на здравеопазването. Този пример не прави изключение. Концептуално мога да кажа само, че централизирането трябва да се прави много внимателно", посочи той.

"Какво ще помогне централизирането на кръводаряването при положение, че инцидентът е засегнал 2-3 области? Добре, че хората реагираха адекватно. Отидоха сами да даряват кръв, за да спасяват човешки животи", добави д-р Брънзалов.

По отношение на парите за здраве той коментира, че е странно, че са заложени цифри за нови дейности в профилактиката, без да е обяснено защо. Той добави още, че има абсолютен дисбаланс между разходите за лекарства и за медицински дейности. "Разходите за лекарства са вдигнати с 10%. За медицински дейности не са", заяви д-р Брънзалов.

Той попита още защо се товари бюджетът на Касата с чисто социални дейности.

Д-р Брънзалов заяви, че някои от личните лекари не са си получили още ваксините. "Проблемът с ваксините е абсолютно ясен. Закъсняха по някакви технически причини. Всяка година се пораждат такъв тип проблеми при разпространението, но с това голямо закъснение населението няма толкова голямо желание", каза още той.

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