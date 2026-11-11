Ивкова: Всичко необходимо за лечението на пострадалите в катастрофите на АМ ''Тракия'' е осигурено

Осигурено е всичко необходимо за лечение на пострадалите при катастрофите на АМ „Тракия“. Макар някои директори на болници да бяха направили призиви за даряване на кръв, в цяла Югоизточна България има достатъчно кръв, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова в ефира на БНТ.

Във вторник сутринта станаха две верижни катастрофи при гъста мъгла в двете посоки на магистралата в района на Ямбол, при които загинаха 11 души, а десетки бяха ранени. В тях са участвали общо 86 превозни средства. Министерският съвет обяви днешния ден за ден на траур в памет на загиналите.

Катя Ивкова добави, че всеки, който иска да бъде донор на кръв, може да го направи, независимо в кой град е.

По думите ѝ здравната система е подготвена, не само за такива трагедии, и това е било доказано вчера.

"Центърът за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) координираше екипите по места. От „Ръководство на въздушното движение“ не са позволили на медицински хеликоптер да излети заради мъглата, след това е излетял, но не е могъл да кацне. В такава ситуация е важно да се ползват всички минути и се прави преценка дали би било по-бързо пациентите да се откарат в най-близките болници, или хеликоптерът да кацне колкото може по-близо. Вчера беше избран първият вариант", обясни Ивкова и допълни, че добрата координация между всички ангажирани със случая министерства и помогнала да бъде спасен животът на много от пострадалите

Вчерашната задача беше да се стабилизират пациентите, тези, които имат нужда от спешна операция. Имаше възможност за транспортиране със Спартан и правителствен самолет, бяха осигурени медицински екипи, които стояха в готовност до късно вчера, но нито едно лечебно заведение не подаде сигнал, че има такава потребност. Попитахме дали някой от пострадалите има нужда от психологическа подкрепа, но такава не беше заявена. Всички могат да разчитат на рехабилитация след като минат острата фаза, каза здравният министър и допълни, че с министърката на труда и социалната политика обмислят компенсации, но решението предстои.

За административната реформа и бюджета

Министърът на здравеопазването припомни, че се планира обединяването центровете за медицинска помощ по въздух и земя, като в момента тече срокът за обществено обсъждане на това предложение. "Самият факт, че първата информация, която пристигна, беше в ЦСМПВ, показва, че има нужда от обединяване на двата центъра", добави Ивкова.

Според нея с проектобюджета за 2027 г. са удовлетворени исканията на младите лекари. "На срещата ни с „Бъдеще в България“ те повдигнаха въпроса, че сега, ако някой лекар излезе по майчинство, ще бъде осигуряван по заплатата, за която се е договорил с работодателя. Това е така, но те бяха поискали по-високи приходи и ги получиха", посочи министърът.

Ивкова подчерта, че предвиденото увеличение от 350 евро обхваща не само лекарите специализанти, но и здравните специалисти, които специализират.

Тя изтъкна, че в бюджета на Министерството на здравеопазването са предвидени със 70% повече средства за имунизации. Ивкова заяви, че предложенията за по-гъвкаво разпределение на ваксините между общопрактикуващите лекари са полезни и ще бъдат взети предвид през следващата година, тъй при сегашните условия се стига до връщане на ваксини, което не удовлетворява доставчиците. 15 000 противогрипни ваксини са били върнати през миналия имунизационен сезон.

Тя припомни и предвидените промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които предвиждат 100% проследимост и осигуреност на пазара, централизирано провеждане на тръжни процедури за лекарства, мед. изделия и др.

Ивкова подчерта, че в момента се разработва система за оценка на качеството на лечение по обективни критерии с цел на болниците да се заплаща за постигнати здравни резултати, а не за усвоени клинични пътеки.







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