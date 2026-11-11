Денков: Усещането е, че ръководствата на университетите си правят, каквото поискат

Усещането е, че ръководствата на висшите училища смятат, че могат да си правят каквото поискат. Това заяви бившият премиер Николай Денков.

По време на заседание на образователната комисия в парламента той зададе въпрос на сегашния министър на образованието Георги Вълчев, свързан с четири проблема във висшето образование - протестите на студентите в НАТФИЗ, случая с уволнените преподаватели в УНСС, ректорския спор в ХТМУ и поредицата от опити на Медицинския факултет на Софийски университет да избере свой декан. Денков поиска да знае какви мерки предприема МОН по тези казуси.

"Впечатлението от цялата тази картина е, че като че ли има известна пасивност и невъзможност на министерството да отреагира на тези случаи. И моето притеснение е, че те ще продължат да се увеличават. Сега може да се каже, че това е въпрос на академична автономия и това донякъде е така, но също така има прецеденти в предишни години, в които министрите са действали. Аз бях зам.-министър, например, на министър Тодор Танев, когато беше назначен служебен ректор на Свищовската академия, защото имаше проблем тогава с проф. Величо Адамов и той беше отстранен като ректор. Отделно с Комисията по академична етика, в която имах възможността да участвам в първи състав, успяхме да отстраним един ректор на Техническия университет във Варна заради плагиатство", даде пример Денков.

Георги Вълчев отговори, че четирите споменати случая нямат нищо общо с другите два примера на Денков. По думите му и двата примера са били свързани с нарушения от всички посоки, като плагиатство, в които министерството има правните лостове да се намеси.

"Да започнем от НАТФИЗ. Както видяхте, по наша инициатива създадохме смесена комисия с представители на Министерството на образовавнието, с представители на Министерството на културата, представители на Комисията по образование, представители на Комисията по култура и медии. Развоят на събитията показа, че няма никаква заплаха за членството на НАТФИЗ във FilmEU. Нещо повече - по настояване на колегите, които имаха притеснения, изпратихме на последното заседание на университетския алианс представител на МОН, директор на дирекция, който заяви категорично становището на министерството, че то ще подкрепя развитието и участието на НАТФИЗ в европейския алианс. Опитите тази тема да бъде преекспонирана и да бъде натоварено министерството с необходимост от намеса според действително погазват академичната автономия. Ако има проблем, който действително показва възможности за административна намеса в работата на висше училище, не се притеснявайте, че МОН няма да вземе мерки", обясни министърът.

Припомняме, че стана ясно, че НАТФИЗ действително ще остане част от университетския алианс FilmEU, но с ограничена роля.

"Вторият случай в УНСС, който цитирахте - той е общо взето изяснен и мисля, че също може да бъде решен в рамките на академичната автономия. Уволнението на двамата преподаватели е следствие на решението на Административния съд, който казва, че конкурсът е проведен незаконно. Което означава, че назначението, което те са получили вследствие на този конкурс, трябва да бъде анулирано и ректорът е изпълнил тази повеля на съда. Оттук насетне предстои да се обяви наново конкурсът и да протече по правилата, разписани в закона. По искане на подписка от страна на Юридическия факултет в УНСС ще се свика и Академичен съвет, който да обсъди този проблем", посочи министърът.

Според Вълчев проблемът нито е неглижиран, нито е забравен.

"Третият случай, който цитирахте, в ХТМУ - там действително се породи проблем при кандидатирането на служебно назначения ректор на изборите. Тази заповед скоро приключва като срок и вероятно след консултации с колектива на ХТМУ ще назначим служебен ректор, който няма право да се кандидатира, не отговаря на условията, за да може след решението на съда да встъпи този, който по преценка на съда е спечелил изборите, и да довърши започнатия мандат", каза Вълчев.

"Четвъртият случай, който цитирахте, е Медицинският факултет на СУ. Нека да Ви припомня, че всички тези нарушения действително започнаха по времето на моя мандат. Аз бях първият ректор, който обърна внимание на случващото се в Медицинския факултет. Историята е много дълга, няма защо да занимавам народните представители с нея. Но както виждате, СУ бавно-полека успява да намери законовите форми да разреши този тежък казус. Така че всяка една намеса, дори няма да скрия, имаше намеса тогава от страна на МОН в подкрепа на законността на незаконното проведено събрание -всичко това ние успяхме да го преодолеем тогава като академична общност на СУ. Надявам се, водил съм разговори с новия ректор, проф. Стефанова, да намерят най-накрая решение на този казус", обясни министърът.

Разбира се, там има и други проблеми, допълни Вълчев, но обеща в най-кратък период те да бъдат разрешени.

Денков обаче посочи, че има някои детайли в отговора, които трябва да се дискутират по-внимателно.

"Примерно по отношение на НАТФИЗ няма никакво съмнение, че има нарушаване на авторитета на университета както на международно ниво, така и на национално ниво. И да се омаловажава случаят като такъв също не е редно", заяви бившият премиер.

Той заяви, че не е сигурен как ще се развият нещата за НАТФИЗ след една или две години, тъй като предстои етап на разширяване за FilmEU и е "много странно, че ректора проф. Мирослав Дачев действително не се появява на заседанията".

"По отношение на УНСС моята информация е, че ВАС е върнал до етап назначаване на жури по процедурни причини самия конкурс. Това не означава директно, че трябва да бъдат уволнени дисциплинарно тези кандидати. И по начина, по който е подходено, те според мен няма да имат право даже да кандидатстват вероятно при тази ситуация", обясни Денков.

"Поне от две години това, което се носи из академичните среди - и това не го казвам просто като "една жена каза", а като коментар, който чувам системно - е, че Комисията по академична етика не работи и това не е проблем, който идва от Вашето управление. Той е свързан с предишни проблеми, с които се сблъскаха част от членовете на тази комисия. Те напуснаха, за да бъдат заменени. Вие чудесно познавате тази материя, моят призив към Вас - опитайте се отново да я съживите, защото тя е изключително важна", каза Денков.

Вълчев заяви, че никой не неглижира въпроса за НАТФИЗ, и съобщи, че очаква в близките 15 дни пакета от документи, който касае бъдещето на Академията във FilmEU по време на втория му етап.

Следете новините ни в :