Какво се случва със земята при подготовка на терен за строеж

Всеки, който е правил изкоп за основа или яма в двор, рано или късно забелязва, че земната маса до изкопа изглежда много по-голяма като обем от дупката, от която е извадена. Това не е зрителна измама или само чувство. Когато почвата бъде извадена от естественото си положение, между частиците ѝ се образуват празнини, въздушни джобове, и обемът нараства. Според един от големите производители на земекопна техника обикновената пръст увеличава обема си с около една четвърт.

Тази разлика определя колко курса ще направи дъмперът, къде ще се складира земната маса и колко време ще отнеме подготовката на терена.

Самата подготовка започва още преди първата копка. Теренът се почиства от храсти, корени и пънове, а след това се маха горният хумусен слой. Стандартите за жилищно строителство, например британските, изискват преди насипване корените на дърветата и органичните материали да бъдат отстранени от нивото, върху което ще се строи, защото се разграждат с времето и не осигуряват стабилна основа. Хумусът обаче не е отпадък - той може да се отдели и да се използва впоследствие за озеленяване на двора.

Изборът на машина зависи от размера на терена. На малък парцел или в тесен двор мини челният товарач може да отнеме хумусния слой и да го разстеле там, където е нужен, а дъмперът извозва излишната пръст в рамките на обекта. На по-големи площи грубото подравняване се поема от булдозер, който избутва големи количества земна маса и дава първоначалния профил на терена. След него идва ред на багера, който поема изкопите - основите, траншеите за тръбите и канавките за дренажа, а с прикачен инвентар може да изкорени и по-големите пънове, с които друг вид почистване не се справя.

Тук обаче идва един парадокс - идеално равният терен около къща не винаги е цел. В САЩ например строителните норми за жилищни сгради изискват земята около основите да има наклон навън от сградата, така че дъждовната вода да се оттича настрани, а когато наклонът е невъзможен заради границите на имота или стръмен терен, се правят дренажи или отводнителни канали. С други думи, при подготовката на терена машината не просто изравнява, а оформя посоката, в която ще тече водата през следващите години.

Последната стъпка затваря кръга, който започна с купчината пръст. Насипът, който не е уплътнен, сляга с времето, затова новата земя се полага на пластове и всеки пласт се уплътнява с валяк, виброплоча или трамбовка. След уплътняването земята става по-плътна, отколкото е била в насипано състояние, а почвата получава по-висока носимоспособност и стабилност. Затова изкопаната пръст не се връща в дупката в същия обем, в който е излязла от нея, а добре подготвеният терен е този, в който всеки кубик земя е поставен и уплътнен на точното място.

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